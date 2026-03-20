Mesh Rashifal 20 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में होने से आपको कानूनी, खर्चों और मानसिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा. दिन की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी हो सकती है, लेकिन समझदारी से आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. सिर दर्द, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. संतान की सेहत को लेकर भी चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में कागजी कार्यवाही करते समय विशेष सावधानी रखें. छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. होलसेल व्यापारियों को अधिक मेहनत करनी होगी तभी लाभ मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बजट बिगड़ सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

वर्कप्लेस पर आपकी कही गई बात गलत समझी जा सकती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें. काम में फोकस बनाए रखें, क्योंकि ध्यान भटकने से गलतियां हो सकती हैं. करियर में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल

दाम्पत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य रखें. परिवार के साथ समय बिताने से माहौल बेहतर होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को अपने व्यवहार और पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. अनुशासन की कमी आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है. मेहनत करने का सही समय है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: पिंक

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

आज बड़े निवेश से बचें, सोच-समझकर ही निर्णय लें.

2. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

थोड़ी कमजोरी और मानसिक तनाव रह सकता है, आराम जरूरी है.

3. करियर में आज क्या सावधानी रखें?

बोलने से पहले सोचें और काम में पूरी एकाग्रता रखें, तभी सफलता मिलेगी.