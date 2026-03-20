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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 21 March 2026: शनिवार को इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 21 March 2026: शनिवार को इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal: 21 मार्च 2026 शनिवार का दिन कई लोगों के लिए काम में नए मौके, धन लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आएगा. जानें मेष से मीन सभी राशियों का दिन कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Mar 2026 01:06 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 21 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए मेहनत और प्रगति का रहेगा. सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, हालांकि दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे.
Finance: मित्रों की मदद से धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा, माता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
Health: दिनचर्या असंतुलित होने से थकान महसूस हो सकती है.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृष राशि (Taurus)
आज कार्यक्षेत्र में तरक्की के योग हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे और विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिलेंगे.
Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ के योग हैं.
Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
Health: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन परिवार के साथ बीतेगा. शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को सफलता मिल सकती है. जमीन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें.

Career: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है.
Finance: धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
Love: परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.
Health: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, तनाव से बचें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)
आज आपका दिन शानदार रहेगा. आय में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा और व्यापार को बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफलता दिलाएंगी.
Finance: आय में वृद्धि के योग हैं.
Love: परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और मित्रों का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी.
शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और लव लाइफ में मधुरता आएगी.

Career: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल है.
Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Love: जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे.
Health: सेहत ठीक रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)
आज आपका मन उत्साहित रहेगा. नौकरी और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे. आय में वृद्धि होगी और आप चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे.

Career: नौकरी और बिजनेस में अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं.
Finance: आय में वृद्धि होगी और लाभ के अवसर मिलेंगे.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, थकान से बचें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 7

तुला राशि (Libra)
आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा. व्यापार में लाभ होगा और साझेदारी मजबूत होगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

Career: व्यापार में लाभ होगा और साझेदारी मजबूत होगी.
Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खुद को फ्रेश महसूस करेंगे.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज मित्रों का सहयोग मिलेगा. नए काम की शुरुआत का विचार कर सकते हैं. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Career: नए काम की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है.
Finance: धन लाभ के योग बन रहे हैं.
Love: रिश्तों में मजबूती आएगी.
Health: सेहत सामान्य रहेगी.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन लाभदायक रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. बिजनेस में सफलता मिलेगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Career: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और सम्मान बढ़ेगा.
Finance: बिजनेस में लाभ के योग हैं.
Love: परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.
Health: सेहत में सुधार होगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सफल रहेंगे. धन लाभ के योग हैं और कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी.

Career: कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता मिलेगी.
Finance: अचानक धन लाभ हो सकता है.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी और आपकी मेहनत से बॉस खुश होंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी.
Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें.
Love: लव लाइफ में मधुरता आएगी.
Health: सेहत सामान्य रहेगी.
शुभ रंग: बैंगनी | शुभ अंक: 4

मीन राशि (Pisces)
आज आपको नई अनुभूति होगी. कम मेहनत में अच्छा लाभ मिल सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

Career: काम में सफलता मिलेगी और नए अवसर मिलेंगे.
Finance: कम मेहनत में अच्छा लाभ मिल सकता है.
Love: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.
Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
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