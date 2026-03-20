Vrishabh Rashifal 20 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आपकी आय, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति के संकेत मिल रहे हैं. दिन आपके लिए प्रगतिशील रहेगा, लेकिन कर्तव्यों को समय पर पूरा करना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आप ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाएंगे, लेकिन ओवरईटिंग से बचना जरूरी है. दिनभर एक्टिव रहने से मानसिक संतुलन भी बना रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में आज आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे. हालांकि किसी भी लंबी यात्रा को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. लेन-देन में थोड़ी उदारता दिखाने से ग्राहक का भरोसा बढ़ेगा और भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और कर्मठता का रहेगा. काम ज्यादा होने पर घबराने के बजाय धैर्य रखें. आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और सीनियर्स भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के विचारों को समझने का प्रयास करें, इससे रिश्तों में मधुरता आएगी. दोस्तों के साथ समय बिताने और पुराने मित्रों से मुलाकात के योग हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में गलती हो सकती है. धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: व्हाइट

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 9

उपाय: आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

हां, आय में वृद्धि के योग हैं और रुके काम भी आगे बढ़ सकते हैं.

2. नौकरी में कैसा दिन रहेगा?

काम अधिक रहेगा लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

3. क्या यात्रा करना शुभ रहेगा?

आज लंबी यात्रा को टालना ही बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.