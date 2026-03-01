हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Prediction 2 March 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 2 March 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Reading 2 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 11:16 PM (IST)
Tarot Card Reading 2 March 2026: टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया आज आपकी राशि के लिए करियर, धन और रिश्तों को लेकर क्या संकेत दे रही है? आइए जानते हैं 2 मार्च 2026 का विशेष टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों की मुलाकात आज किसी पुराने मित्र से हो सकती है. साथ ही आपको सलाह है कि विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाकर रखें. वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि के जातकों को कार्यस्थल में किसी से उलझे ना, अनावश्यक वार्तालाप इसका कारन बन सकता है. घर पर खुशी का माहौल रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज खुद पर काबू रखने की जरूरत है. अपना धैर्य बनाकर रखें. गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्रतिउत्तर देते समय सावधानी बरते, अधिक जोखिम न उठाएं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कर्क राशि के लोगों की दिनचर्या आज काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाली है. आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपनी बुरी आदतों पर काबू रखें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का माहौल बहुत ही अनुकूल बना रहेगा. जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए समय काफी बेहतरीन रहने वाला है. आज उन्हें इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी. अति लोभ से बचें, बाहर के खाने से बचे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि लोगों का समय आज अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज आपको पदोन्नति का अवसर मिलेगा. साथ ही इस समय आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त होएंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे. आज उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को प्रेम संबंधों में प्रति लापरवाही बरतने से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. आपको सलाह है कि भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. मधुर वाणी से संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.

Holika Dahan 2026: घर खरीदने में आ रही है दिक्कत, तो होलिका दहन पर करें जौ का ये उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 01 Mar 2026 11:16 PM (IST)
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading
