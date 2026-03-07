मीन साप्ताहिक राशिफल, लेनी होगी उधारी या कमाई के मिलेंगे नए रास्ते

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मीन राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 8-14 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 07 Mar 2026 08:02 AM (IST)
Meen Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 8 से 14 मार्च का समय कुंभ राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कुंभ राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • मीन राशि वालों के लिए मार्च का यह सप्ताह शुभता और लाभ से भरा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने साहस और पराक्रम के बल पर जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में मनचाही सफलता हासिल करने में सफल रहेंगे.
  • इस सप्ताह आपको अपने करियर और व्यापार में वांछित प्रगति देखने को मिलेगी. जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशियां आएंगी. बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे.
  • आपको कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप समय से पहले अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल रहेंगे.
  • विदेश से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए यह सप्ताह काफी लाभदायक साबित होने वाला है.
  • व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके धन और व्यापार में वृद्धि करने वाली साबित होंगी.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी.
  • परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है. सप्ताह के अंत में जीवनसाथी या संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.
  • कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है. घर के साथ-साथ कार्यस्थल पर भी उनका मान-सम्मान बढ़ेगा. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 07 Mar 2026 08:02 AM (IST)
Embed widget