8 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतनी होगी, जबकि अन्य को संबंधों और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा.
Kal Ka Rashifal: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेष और कर्क राशि की महिलाओं के लिए बन रहे हैं विशेष शुभ योग, जानें 8 मार्च 2026 का भाग्यफल
Kal Ka Rashifal 8 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) रविवार, 8 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.
ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा. विशेषकर महिलाओं के लिए दिन श्रेष्ठ है.
- Career: ऑफिस में सीनियर्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. भविष्य के लिए बड़ा निर्णय ले सकते हैं.
- Finance: धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
- Personal: ननिहाल या मायके से खुशखबरी मिल सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
- शुभ रंग: सुर्ख लाल | शुभ अंक: 1
वृष राशि (Taurus)
आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है.
- Career: जॉब सर्च करने वालों को मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है. छात्र विदेश जा सकते हैं.
- Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा.
- Caution: किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है.
- शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है. अपनों का साथ मिलेगा.
- Career: बिजनेस में सोच-समझकर लिया गया फैसला बड़ी सफलता दिलाएगा.
- Finance: कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय से राहत मिलेगी. अचानक उपहार मिल सकता है.
- Family: नव-विवाहित दंपत्ति के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. शाम बच्चों के साथ बीतेगी.
- शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
कर्क राशि (Cancer)
आज आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का दिन है. समाज में आपकी छवि और बेहतर होगी.
- Career: व्यापार में अच्छा लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा. विरोधी शांत रहेंगे.
- Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के योग हैं.
- Social: दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है. भाई से सहयोग मिलेगा.
- शुभ रंग: सिल्वरी व्हाइट | शुभ अंक: 4
सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा. घर में खुशियों की बौछार होगी.
- Career: व्यावसायिक क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. तरक्की से घरवाले गौरवान्वित होंगे.
- Finance: आय के एक से अधिक स्रोतों (Multiple Sources) से धन लाभ होगा.
- Mindset: मन में नए और रचनात्मक विचार उत्पन्न होंगे. सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी.
- शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9
कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा. मेहनत का फल सफलता के रूप में मिलेगा.
- Career: ऑफिस में अच्छे परफॉरमेंस के लिए सम्मानित किए जा सकते हैं. छात्र पढ़ाई में मन लगाएंगे.
- Finance: नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है. माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा.
- Personal: जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. नए कार्यों की योजना बनेगी.
- शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6
तुला राशि (Libra)
आज आपको शासन और सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके प्रभाव में वृद्धि होगी.
- Career: व्यापार में दो गुना वृद्धि होने के संकेत हैं. संतान की सफलता से खुशी मिलेगी.
- Finance: घर के नवीनीकरण या परिवर्तन पर निर्णय लेने के लिए दिन शुभ है.
- Social: भाई के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी. मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 7
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन आपके लिए काफी सक्रिय और व्यस्त रहने वाला है. रुकी योजनाएं गति पकड़ेंगी.
- Career: वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. बैंक कर्मियों का मनचाहा ट्रांसफर संभव है.
- Finance: कोई पुरानी कार्य योजना आज सफल होगी. व्यापार में व्यस्तता बढ़ेगी.
- Personal: विवाह की चर्चाएं अंतिम दौर में पहुंच सकती हैं (बात फाइनल हो जाएगी).
- शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3
धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन छात्र-छात्राओं के लिए विशेष है. अनुशासन से लाभ मिलेगा.
- Career: आय के नए साधन खोजने में मित्रों की सहायता मिलेगी. गुरुजनों का साथ मिलेगा.
- Finance: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. लाभ कमाने में सफल रहेंगे.
- Advice: अपने अधूरे कार्यों को कल पर न टालें, समय का सदुपयोग करें.
- शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 8
मकर राशि (Capricorn)
आज आप मानसिक शांति की तलाश में रहेंगे. पुराने दोस्तों के साथ समय बीतेगा.
- Career: छात्रों के लिए सफलता के योग बने हुए हैं. यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी.
- Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बेवजह की उलझनों से दूर रहें.
- Love: लवमेट के लिए आज का दिन यादगार रहेगा. धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है.
- शुभ रंग: गहरा नीला | शुभ अंक: 10
कुंभ राशि (Aquarius)
आज आप उत्साह से भरे रहेंगे. आपके सभी काम समय से और आसानी से पूरे होंगे.
- Career: आय के नए स्रोत बनेंगे. कला और साहित्य के क्षेत्र में नाम कमाने का मौका मिलेगा.
- Family: दांपत्य जीवन शानदार रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से बड़ा कार्य सिद्ध होगा.
- Vibe: बच्चे खेल-कूद में व्यस्त रहेंगे, घर का माहौल सुखद रहेगा.
- शुभ रंग: फिरोजी | शुभ अंक: 11
मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. वाणी में मधुरता रहेगी.
- Career: राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी सभा को संबोधित करने का मौका मिलेगा. व्यापार में रोज से ज्यादा मुनाफा होगा.
- Finance: पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से बड़ा लाभ होने के योग हैं.
- Social: लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में शामिल होंगे.
- शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12
यह भी पढ़ें- Planetary doshas: ग्रह दोष क्या होते हैं? जानिए जीवन पर इनका असर और ज्योतिष में बताए गए उपाय!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
8 मार्च 2026 का राशिफल किन राशियों के लिए कैसा रहेगा?
मेष राशि के लिए 8 मार्च 2026 कैसा रहेगा?
मेष राशि के लिए यह दिन लाभप्रद रहेगा, खासकर महिलाओं के लिए. करियर में सीनियर्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी और धन लाभ के प्रबल योग हैं.
वृष राशि के लिए 8 मार्च 2026 का दिन कैसा होगा?
वृष राशि के लिए यह दिन बेहतरीन रहेगा और घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है. नौकरी खोजने वालों को मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
मिथुन राशि के लिए 8 मार्च 2026 का दिन क्या लेकर आएगा?
मिथुन राशि के लिए यह दिन काफी लाभदायक रहेगा और अपनों का साथ मिलेगा. सोच-समझकर लिए गए फैसले व्यवसाय में बड़ी सफलता दिलाएंगे और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी.
कर्क राशि के लिए 8 मार्च 2026 का दिन कैसा रहेगा?
कर्क राशि वालों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं और समाज में उनकी छवि और बेहतर होगी. व्यापार में अच्छा लाभ होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL