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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 7 June 2026: मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ; कर्क व मिथुन राशि के जातक रहें बेहद सावधान!

Tarot Rashifal 7 June 2026: मेष और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा बंपर लाभ; कर्क व मिथुन राशि के जातक रहें बेहद सावधान!

Tarot Rashifal 7June 2026: टैरो राशिफल, वृश्चिक को निवेश से लाभ व मेष के व्यापार में उन्नति. कुंभ की बढ़ेगी लोकप्रियता, वहीं कर्क को काम में विफलता व मिथुन राशि वाले सेहत के प्रति सावधान रहें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Jun 2026 01:14 AM (IST)
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Tarot Rashifal 7 June 2026: टैरो रीडिंग, रविवार का दिन वृश्चिक, मेष और कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन अवसर और सफलता लेकर आया है. वृश्चिक राशि के लोगों में आज एक अलग ही ऊर्जा रहेगी और निवेश के लिए समय सबसे उत्तम है. मेष राशि वालों के व्यापार में बड़ी उन्नति होगी और उनकी पर्सनैलिटी लोगों को आकर्षित करेगी. कुंभ राशि के जातक आज कुछ साहसिक कदम उठाएंगे जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी. दूसरी ओर, कर्क, मिथुन और मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में विफलता, स्वास्थ्य समस्याओं और वैवाहिक जीवन में तनाव से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापार में उन्नति कराने वाला है. आज आप किसी खास चीज की खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही आज आपकी पर्सनैलिटी से दूसरे लोग आकर्षित हो सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में काफी समझदारी से काम करने के जरुरत है. फिलहाल, कोशिश करें की आप बुरी आदतों से खुद को दूर रखें. ऐसा करना ही आपके लिए हितकारी रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को फिलहाल, थोड़ा व्यावहारिक होने की जरूरत है. अगर आप ज्यादा भावुक होते हैं तो आपको ही नुकसान हो सकता है. फिलहाल, अपने खाने पीने का ख्याल रखें. असंतुलित भोजन के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, अपनी नौकरी और व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. किसी विशेष कार्य में आपको विफलता हासिल हो सकती है. जिस वजह से आपका मन उदास हो सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा असंतुलन लेकर आ सकता है. आज आपको ऐसा लगेगी की परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती हुई हैं. साथ ही आज आप किसी मांगलिक आयोजन में भाग भी ले सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य ही बीतेगा. आज आप कुछ ज्यादा अच्छे मूड में रहेंगे. नहीं. इसी के साथ आज आप खुद को किसी बात को लेकर उत्साहित नहीं कर पाएंगे. जल्द ही आपको अपनी की गई गलती का एहसास होने लगेगा. स्वास्थ्य फिलहाल, नरम रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को आज बहुत ही सतर्कता के साथ काम करना होगा. दरअसल, आज आपको व्यापारिक कार्यों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा. साथ ही आज आप में से कुछ लोग किसी महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं. साझेदारी वालों कामों में सावधानी बरतें.

वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों में आज अलग ही ऊर्जा रहेगी. आज आपका कार्य कौशल देखने लायक होगा. फिलहाल, आप नई नई योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल, समय अच्छा है बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठाएं.

धनु टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा और करिश्मा के मामले में काफी अच्छा रहेगा. आज प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं. आज आपकी सेहत थोड़ी नरम हो सकती है. इसलिए आज अपनी सेहत का ख्याल रखें. ब्लड प्रेशर के कारण आपको परेशानी हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार,स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है. आज आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. फिलहाल, धार्मिक कार्यों में आपका ध्यान अधिक रहने वाला है. आपके लिए ऐसा करना लाभदायक रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ साहसिक कदम उठाने वाला रहेगा. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. आज आपकी लोकप्रियता से विरोधी थोड़ा तिलमिला सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन खर्च कराने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ आज आपके संबंध कुछ खास नहीं रहेंगे. जिस वजह से आपका मन थोड़ा उदास हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 07 Jun 2026 01:14 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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