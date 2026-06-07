Aaj ka Singh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर धन से भरने और आलस्य का त्याग करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का निर्माण होने से, बिजनेसमैन को बरसों से डूबी हुई पुरानी रकम अचानक ही वापस प्राप्त हो सकती है; जिसे आप कई बार कोशिश करने के बाद भी न मिलने पर पूरी तरह भूल चुके थे, जिससे वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सही सलाह से आज आपके हाथ बिजनेस में बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) लग सकता है. बस ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और नकारात्मक बातों से ऊपर उठने का प्रयास करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और आधिकारिक यात्राओं के संकेत लेकर आ रहा है. वर्कप्लेस पर आज अचानक काम का बोझ (वर्क लोड) काफी बढ़ने से आपको दफ्तर या फील्ड में 'ओवरटाइम' (अतिरिक्त समय) करना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज ऑफिस के किसी मुख्य कार्य के सिलसिले में शहर से कहीं दूर भेजा जा सकता है; और पूरी संभावना है कि वहां जाने के बाद आपके रुकने का प्रोग्राम ही अचानक आगे बढ़ जाए, इसलिए अपनी तैयारी पहले से रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. सातवां चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को चमकाएगा. जो छात्र अपनी हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश जाना चाहते हैं और पैसों की तंगी से परेशान थे, आज उनके लिए बैंक से 'एजुकेशन लोन' (शिक्षा ऋण) आसानी से स्वीकृत हो सकता है, जिससे आपकी बड़ी बाधा दूर होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान को बढ़ाने वाला और मधुर पलों से भरा रहेगा. सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से आज घर के बड़े-बुजुर्गों सहित घर पर काम करने वाले सभी लोगों से भी पूरी तरह सम्मान पूर्वक बातचीत करें और उनकी कुशलक्षेम पूछें, बड़ों का आशीर्वाद प्रगति का मार्ग आसान करेगा. जीवनसाथी का हर निर्णय में आपको पूरा संबल मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी अच्छी बनी रहेगी. डूबा हुआ धन मिलने और बैंक लोन स्वीकृत होने से मानसिक रूप से आप बेहद रिलैक्स और खुशमिजाज महसूस करेंगे. ओवरटाइम के कारण शाम को पैरों में दर्द या हल्की शारीरिक सुस्ती हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें. आज शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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