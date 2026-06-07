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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 7 June 2026: सिंह राशि वाशि योग से अचानक वापस मिलेगी बरसों से डूबी हुई रकम, अनुभवी की सलाह से होगा बड़ा मुनाफा

Aaj ka Singh Rashifal 7 June 2026: सिंह राशि वाशि योग से अचानक वापस मिलेगी बरसों से डूबी हुई रकम, अनुभवी की सलाह से होगा बड़ा मुनाफा

Leo Horoscope 7 June 2026: वाशि योग से सिंह राशि वालों को मिलेगी बरसों से डूबी हुई रकम, क्या रविवार को हायर एजुकेशन विदेश यात्रा के लिए स्वीकृत होगा बैंक लोन? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर धन से भरने और आलस्य का त्याग करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का निर्माण होने से, बिजनेसमैन को बरसों से डूबी हुई पुरानी रकम अचानक ही वापस प्राप्त हो सकती है; जिसे आप कई बार कोशिश करने के बाद भी न मिलने पर पूरी तरह भूल चुके थे, जिससे वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सही सलाह से आज आपके हाथ बिजनेस में बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) लग सकता है. बस ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और नकारात्मक बातों से ऊपर उठने का प्रयास करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन अत्यधिक व्यस्तता और आधिकारिक यात्राओं के संकेत लेकर आ रहा है. वर्कप्लेस पर आज अचानक काम का बोझ (वर्क लोड) काफी बढ़ने से आपको दफ्तर या फील्ड में 'ओवरटाइम' (अतिरिक्त समय) करना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज ऑफिस के किसी मुख्य कार्य के सिलसिले में शहर से कहीं दूर भेजा जा सकता है; और पूरी संभावना है कि वहां जाने के बाद आपके रुकने का प्रोग्राम ही अचानक आगे बढ़ जाए, इसलिए अपनी तैयारी पहले से रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. सातवां चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को चमकाएगा. जो छात्र अपनी हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश जाना चाहते हैं और पैसों की तंगी से परेशान थे, आज उनके लिए बैंक से 'एजुकेशन लोन' (शिक्षा ऋण) आसानी से स्वीकृत हो सकता है, जिससे आपकी बड़ी बाधा दूर होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मान-सम्मान को बढ़ाने वाला और मधुर पलों से भरा रहेगा. सुबह 07:56 के बाद शतभिषा नक्षत्र होने से आज घर के बड़े-बुजुर्गों सहित घर पर काम करने वाले सभी लोगों से भी पूरी तरह सम्मान पूर्वक बातचीत करें और उनकी कुशलक्षेम पूछें, बड़ों का आशीर्वाद प्रगति का मार्ग आसान करेगा. जीवनसाथी का हर निर्णय में आपको पूरा संबल मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी अच्छी बनी रहेगी. डूबा हुआ धन मिलने और बैंक लोन स्वीकृत होने से मानसिक रूप से आप बेहद रिलैक्स और खुशमिजाज महसूस करेंगे. ओवरटाइम के कारण शाम को पैरों में दर्द या हल्की शारीरिक सुस्ती हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें. आज शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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