Aaj ka Singh Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने, विज्ञापन के क्षेत्र में बड़ा लाभ कमाने और करियर में नए अवसरों की प्राप्ति का है. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से छठे भाव यानी शत्रु, रोग और ऋण स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

छठे चंद्रमा की यह स्थिति आपको विरोधियों पर विजय दिलाएगी, लेकिन नया कर्ज लेने से बचने की सलाह देती है. आज आकाश मंडल में शुक्ल योग, लक्ष्मीनारायण योग और वाशि योग जैसे ग्रहों के शुभ संयोग का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-मृृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपने रोडमैप को साफ करने और प्राथमिकताओं को तय करने का है. अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को दोबारा बारीकी से देखने और उन पर विचार करने से बिजनेसमैन की आगे बढ़ने की दिशा पूरी तरह साफ होगी; आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बाजार में आपको किस ओर जाना है और वर्तमान में आपकी क्या मुख्य प्राथमिकताएं हैं, यह स्पष्टता आपके पूरे दिन को सही दिशा देगी. आज आपकी कुंडली में शुभ योग बनने से बिजनेसमैन स्वयं को मानसिक रूप से काफी बेहतर महसूस करेंगे, बाजार के सकारात्मक संवाद से आपके काम में तेजी आएगी और आपका आत्मविश्वास खुलकर चमकेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में व्यवस्थाएं सुधारने और दोपहर के बाद कोई बड़ी खुशखबरी पाने का रहेगा. ऑफिस में यदि एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज अपनी डेस्क, फाइलों और कंप्यूटर फोल्डर्स को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं, तो आपका मन बहुत शांत रहेगा और काम करने की गति बढ़ेगी; कार्यस्थल पर यह व्यवस्था आपकी सोच को भी स्पष्ट करेगी और आप पूरे दिन पूरी तरह सकारात्मक रहेंगे. दोपहर के बाद एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस या मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर (गुड न्यूज) अचानक मिल सकती है जो आपके चेहरे पर बड़ी खुशी लेकर आएगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन रिवीजन (पुनरावृत्ति) न करने की आपकी पुरानी खराब आदत आज आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है. हमेशा याद रखें—यदि आप समय पर पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करेंगे, तो मुख्य एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाएंगे; इसलिए आज से ही अपनी रूटीन में डेली रिवीजन करने की आदत डालना आपके लिए बहुत जरूरी है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला और समझदारी से काम लेने का है. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग सक्रिय रहने से, आपकी मैरिड लाइफ (दांपत्य जीवन) में गजब का तालमेल रहेगा; सलाह यही है कि जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करें और एक-दूसरे के घरेलू कार्यों में हाथ बंटाएं, जिससे रिश्ते में खालीपन या कड़वाहट के लिए कोई जगह नहीं रहेगी. सुबह के समय प्रकृति के साथ यानी पार्क में टहलना या बगीचे में बैठना आपके मन को असीम शांति और ताजगी देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ और मानसिक संतुष्टि देने वाला रहेगा. प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से मन शांत होगा और दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे. दोपहर बाद मिली अच्छी खबर से शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें. आज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

यह भी पढ़े- Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर तक गुरु गोचर से किस मूलांक को होगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.