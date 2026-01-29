हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Singh Rashifal 30 January 2026: सिंह राशि किस्मत का दरवाजा खुला, बड़ा ऑफर मिल सकता है

Leo Horoscope 30 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Rashifal 30 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा 11वें भाव में होने से आज का दिन लाभ और उपलब्धियों से जुड़ा रहेगा. आपकी मेहनत का फल मिल सकता है और कई रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
आज पेट से जुड़ी समस्या जैसे गैस, एसिडिटी या अपच परेशान कर सकती है. बाहर का खाना कम खाएं और हल्का, सुपाच्य भोजन लें. पानी ज्यादा पिएं और तनाव से दूर रहें. सुबह की सैर या योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

बिजनेस (Business Rashifal):
व्यापार में ऑनलाइन और फोन के माध्यम से काम व्यवस्थित करने पर फोकस रहेगा. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कार्य प्रणाली में बदलाव लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आर्थिक लाभ के संकेत हैं. नई रणनीति बनाकर काम का विस्तार कर सकते हैं, साथ ही खर्च नियंत्रण में रहेगा.

जॉब व करियर (Job & Career Rashifal):
नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब का ऑफर या मेल मिल सकता है. ऑफिस में हल्की-फुल्की बेवजह की बातें करने से बचें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं. सीनियर्स की नजर आप पर बनी रहेगी, इसलिए प्रोफेशनल रवैया रखें.

फाइनेंस (Finance Rashifal):
आय में वृद्धि के संकेत हैं. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. खर्च सीमित रहेगा, जिससे बचत भी बढ़ेगी.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal):
परिवार में वरिष्ठ लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. व्यस्तता के बावजूद परिवार को समय देना जरूरी है.

शिक्षा व स्टूडेंट्स (Shiksha & Student Rashifal):
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को सफलता के लिए छोटे-छोटे सुधार करने होंगे. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

लक्की कलर – रेड
लक्की नंबर – 5
अनलक्की नंबर – 3

उपाय (Upay):

  • सूर्य को जल अर्पित करें.
  • जरूरतमंद को गुड़ दान करें.
  • बड़ों का आशीर्वाद लें.

FAQs:
1. क्या आज आर्थिक लाभ होगा?
हाँ, लाभ के मजबूत योग हैं.
2. सेहत का ध्यान किस पर दें?
पाचन तंत्र पर.
3. करियर में क्या अवसर मिलेंगे?
नई जॉब ऑफर या उन्नति के संकेत हैं.

ये पढ़ें: Kark Rashifal 30 January 2026: कर्क राशि सावधान! गलत निवेश दे सकता है बड़ा झटका

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

