हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 30 January 2026: मिथुन राशि किस्मत अचानक मेहरबान, प्यार और पैसा दोनों का तगड़ा योग

Mithun Rashifal 30 January 2026: मिथुन राशि किस्मत अचानक मेहरबान, प्यार और पैसा दोनों का तगड़ा योग

Gemini Horoscope 30 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 03:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Rashifal 30 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपकी राशि में होने से आज आपका IQ और EQ दोनों मजबूत रहेंगे. फैसले लेने की क्षमता बेहतर होगी और आप परिस्थितियों को समझदारी से संभाल पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है. ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक स्पष्टता महसूस होगी. फिर भी अनियमित दिनचर्या से बचें. ज्यादा स्क्रीन टाइम या देर रात जागने से सिर दर्द या आंखों में जलन हो सकती है. योग, प्राणायाम और हल्की वॉक आपको फिट रखेगी.

बिजनेस (Business Rashifal):
बिजनेस में ग्रोथ के लिए आज आपको अपने स्टाफ की जरूरतों को समझना होगा. उनकी कार्यक्षमता में थोड़ी कमी आ सकती है, इसलिए टीम मोटिवेशन जरूरी है. पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता का श्रेय आपको मिल सकता है. आपके प्रयासों से बिजनेस की साख मजबूत होगी.

जॉब व करियर (Job & Career Rashifal):
वर्कप्लेस पर जो काम आसान लग रहा था, उसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. धैर्य और स्मार्ट प्लानिंग से आप स्थिति संभाल लेंगे. अधिकारी आपके काम से खुश होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं.

फाइनेंस (Finance Rashifal):
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के नए अवसर दिख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें. टीम या स्टाफ पर किया गया खर्च भविष्य में लाभ देगा.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal):
लाइफ पार्टनर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. सिंगल लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स (Shiksha & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को समय की कीमत समझनी होगी. फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर पढ़ाई पर फोकस करें. आपकी एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है.

लक्की कलर – नेवी ब्लू
लक्की नंबर – 9
अनलक्की नंबर – 1

उपाय (Upay):

  • हरे पौधे को जल दें.
  • गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
  • मीठी वाणी बोलें.

FAQs:
1. क्या आज करियर में सफलता मिलेगी?
हाँ, मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा.
2. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
रिश्तों में मधुरता और खुशखबरी के योग हैं.
3. स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है?
डिस्ट्रैक्शन कम करें, समय का सदुपयोग करें.

ये पढ़ें:  Vrishabh Rashifal 30 January 2026: वृषभ राशि धन लाभ के योग, काम का दबाव भी बढ़ेगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 29 Jan 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget