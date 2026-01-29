हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 30 January 2026: कर्क राशि सावधान! गलत निवेश दे सकता है बड़ा झटका

Kark Rashifal 30 January 2026: कर्क राशि सावधान! गलत निवेश दे सकता है बड़ा झटका

Cancer Horoscope 30 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 29 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Kark Rashifal 30 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा 12वें भाव में होने से आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा रह सकता है. मानसिक रूप से सतर्क रहना और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
खान-पान में गड़बड़ी से एसिडिटी, गैस या पेट संबंधी समस्या हो सकती है. बाहर का तला-भुना खाने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और समय पर भोजन करें. मानसिक तनाव भी शरीर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत लाभदायक रहेगी.

बिजनेस (Business Rashifal):
ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए नया निवेश या बड़ा आर्थिक निर्णय टालना बेहतर रहेगा. बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते समय परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह जरूर लें. गलत निर्णय से धन अटक सकता है.

जॉब व करियर (Job & Career Rashifal):
नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. अधिकारी आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह सकते, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें. ऑफिस राजनीति या विवाद से दूर रहना ही समझदारी होगी.

फाइनेंस (Finance Rashifal):
खर्चे बढ़ सकते हैं और आय सीमित रह सकती है. आज अनावश्यक खर्च से बचें. उधार देने या लेने से बचना ही बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली (Love & Family Rashifal):
कार्य दबाव के कारण परिवार के साथ तालमेल थोड़ा बिगड़ सकता है. संतान से जुड़ी कोई बात मन को दुखी कर सकती है. प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखें, किसी दोस्त या करीबी से धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए दिल की बात सोच-समझकर साझा करें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स (Shiksha & Student Rashifal):
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. चीजें भूलने या ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए नोट्स बनाकर पढ़ाई करें.

भाग्यशाली रंग व अंक:
लक्की कलर – गोल्डन
लक्की नंबर – 4
अनलक्की नंबर – 2

उपाय (Upay):

  • भगवान शिव को जल अर्पित करें.
  • जरूरतमंद को भोजन दान करें.
  • मीठी वाणी बोलें.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को लाभ के संकेत मिलेंगे?
हाँ, कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने पर लाभ के संकेत हैं.

Q2. बिजनेस में साझेदारी को लेकर क्या सावधानी रखें?
पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी बात को छिपाने से बचें.

Q3. परिवार में तनाव का कारण क्या हो सकता है?
पुत्र से जुड़ा कोई व्यवहार या निर्णय भावनात्मक आघात दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 29 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget