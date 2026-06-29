Singh Rashifal 29 June 2026: नए बिजनेस से मिलेगा बड़ा लाभ, शेयर प्रॉफिट पर विचार करने की सलाह

Singh Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और विस्तार की नई राहें खोलने वाला है. बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस विस्तार की कोई प्लानिंग (योजना) बना रहे हैं, तो आज के दो विशेष शुभ मुहूर्तों (सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे) के मध्य करना आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा.

इस समय आपको कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट (नया व्यापार शुरू) करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए; यदि बाजार से इस तरह का कोई बड़ा ऑफर मिला है, तो इसे लेकर ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं. हालांकि, नए पार्टनरशिप बिजनेस में कदम रखने से पहले शेयर प्रॉफिट (मुनाफे के हिस्से) पर अच्छी तरह से विचार जरूर कर लें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी उम्मीदों से बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा. आज आपको बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग (यात्रा) करनी पड़ सकती है, और इस ट्रैवलिंग के दौरान किसी अननोन पर्सन (अपरिचित व्यक्ति) का साथ या उनका मार्गदर्शन बिजनेसमैन को बहुत बड़ा आर्थिक प्रॉफिट (लाभ) दिला सकता है. धन की आवक अच्छी रहेगी जिससे आपकी बचत में भी वृद्धि होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार और उपलब्धियों भरा रहने वाला है. एंप्लॉयड पर्सन की आज ऑफिस में बॉस या मैनेजर से कोई ऐसी सकारात्मक बातचीत हो सकती है जिससे आप खुद को बेहद पॉजिटिव और गौरवान्वित महसूस करेंगे; क्योंकि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और आज आपकी इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा.

वर्कप्लेस पर आज आपकी मार्केटिंग टीम के टारगेट अचीव (लक्ष्य पूरे) करने से एंप्लॉयड पर्सन के इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. ऑफिस के प्रति आपका यह समर्पित भाव कंपनी या व्यापार का विस्तार करने में सबसे बड़ी मदद करेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है. आपके काम में एक नया उत्साह देखा जाएगा. टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए यदि आप अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो सीनियर्स और गुरुओं की तरफ से आपको बड़ी सराहना मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ा सुख या गर्व महसूस कराने वाली खबर मिलेगी. आज घर में बड़ी या छोटी बहन के अचानक आगमन से पूरे परिवार के साथ एक बेहद सुकून भरा और आनंददायक दिन गुजरेगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

इसके साथ ही, किसी दूर के रिलेटिव (रिश्तेदार) से भी सडनली (अचानक) कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा. हालांकि, मैरिड लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) रखना होगा, अन्यथा बेवजह का मनमुटाव हो सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे. पारिवारिक खुशियां और काम में मिल रही सफलताएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगी. नियमित रूप से योग-प्राणायाम करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Cream(क्रीम)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन संयोग पर शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें. इसके साथ ही नारायण कवच का पूरी श्रद्धा से श्रवण करें. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही बाहर जाएं, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे.

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