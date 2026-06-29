हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 29 June 2026: नए बिजनेस से मिलेगा बड़ा लाभ, शेयर प्रॉफिट पर विचार करने की सलाह

Singh Rashifal 29 June 2026: नए बिजनेस से मिलेगा बड़ा लाभ, शेयर प्रॉफिट पर विचार करने की सलाह

Leo Horoscope: क्या सिंह राशि वालों को आज नए बिजनेस ऑफर और शेयर प्रॉफिट से मिलेगा बड़ा लाभ? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, ईमानदारी का फल व लव लाइफ के बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में बेहद मददगार साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन तरक्की और विस्तार की नई राहें खोलने वाला है. बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस विस्तार की कोई प्लानिंग (योजना) बना रहे हैं, तो आज के दो विशेष शुभ मुहूर्तों (सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे) के मध्य करना आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा. 

इस समय आपको कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट (नया व्यापार शुरू) करने पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए; यदि बाजार से इस तरह का कोई बड़ा ऑफर मिला है, तो इसे लेकर ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं. हालांकि, नए पार्टनरशिप बिजनेस में कदम रखने से पहले शेयर प्रॉफिट (मुनाफे के हिस्से) पर अच्छी तरह से विचार जरूर कर लें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी उम्मीदों से बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा. आज आपको बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग (यात्रा) करनी पड़ सकती है, और इस ट्रैवलिंग के दौरान किसी अननोन पर्सन (अपरिचित व्यक्ति) का साथ या उनका मार्गदर्शन बिजनेसमैन को बहुत बड़ा आर्थिक प्रॉफिट (लाभ) दिला सकता है. धन की आवक अच्छी रहेगी जिससे आपकी बचत में भी वृद्धि होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार और उपलब्धियों भरा रहने वाला है. एंप्लॉयड पर्सन की आज ऑफिस में बॉस या मैनेजर से कोई ऐसी सकारात्मक बातचीत हो सकती है जिससे आप खुद को बेहद पॉजिटिव और गौरवान्वित महसूस करेंगे; क्योंकि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और आज आपकी इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा. 

वर्कप्लेस पर आज आपकी मार्केटिंग टीम के टारगेट अचीव (लक्ष्य पूरे) करने से एंप्लॉयड पर्सन के इंक्रीमेंट (वेतन वृद्धि) में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. ऑफिस के प्रति आपका यह समर्पित भाव कंपनी या व्यापार का विस्तार करने में सबसे बड़ी मदद करेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है. आपके काम में एक नया उत्साह देखा जाएगा. टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए यदि आप अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो सीनियर्स और गुरुओं की तरफ से आपको बड़ी सराहना मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ा सुख या गर्व महसूस कराने वाली खबर मिलेगी. आज घर में बड़ी या छोटी बहन के अचानक आगमन से पूरे परिवार के साथ एक बेहद सुकून भरा और आनंददायक दिन गुजरेगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. 

इसके साथ ही, किसी दूर के रिलेटिव (रिश्तेदार) से भी सडनली (अचानक) कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाएगा. हालांकि, मैरिड लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी और जिद्दी स्वभाव पर पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) रखना होगा, अन्यथा बेवजह का मनमुटाव हो सकता है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे. पारिवारिक खुशियां और काम में मिल रही सफलताएं आपके मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएंगी. नियमित रूप से योग-प्राणायाम करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Cream(क्रीम)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन संयोग पर शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें. इसके साथ ही नारायण कवच का पूरी श्रद्धा से श्रवण करें. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही बाहर जाएं, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 29 June 2026: नए बिजनेस से मिलेगा बड़ा लाभ, शेयर प्रॉफिट पर विचार करने की सलाह
सिंह राशि वालों को नए बिजनेस से मिलेगा बड़ा लाभ, शेयर प्रॉफिट पर विचार करने की सलाह
राशिफल
Kark Rashifal 29 June 2026: आत्मविश्वास से समय पूर्व पूरे होंगे दफ्तर के कार्य, बिजनेस ग्राफ सुधारने पर रहेगा फोकस
आत्मविश्वास से समय पूर्व पूरे होंगे दफ्तर के कार्य, बिजनेस ग्राफ सुधारने पर रहेगा फोकस
राशिफल
Mithun Rashifal 29 June 2026: ऑनलाइन बिजनेसमैन को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सडनली जनरेट होंगी नई लीड्स
ऑनलाइन बिजनेसमैन को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सडनली जनरेट होंगी नई लीड्स
राशिफल
Vrishabh Rashifal 29 June 2026: निवेश से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें वृषभ राशि वाले लोग, स्टूडेंट्स को सताएगी करियर की चिंता
निवेश से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें वृषभ राशि वाले लोग, स्टूडेंट्स को सताएगी करियर की चिंता
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
जनरल नॉलेज
Dead Body Sweating: क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
शिक्षा
UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget