Singh Rashifal 28 January 2026: सिंह राशि को करियर उन्नति के अवसर, पुराने ग्राहक दिलाएंगे लाभ

Singh Rashifal 28 January 2026: सिंह राशि को करियर उन्नति के अवसर, पुराने ग्राहक दिलाएंगे लाभ

Leo Horoscope 28 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Jan 2026 09:17 PM (IST)
Singh Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 10वें भाव में है, जो कर्म, प्रतिष्ठा और प्रोफेशन से जुड़ा होता है. यही कारण है कि आज आपमें काम करने का जोश और उत्साह भरपूर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है.

हेल्थ राशिफल: सेहत अन्य दिनों की तुलना में बेहतर रहेगी. आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी ओवरवर्क से बचें और पर्याप्त आराम लें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल: व्यापार में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं. नए ग्राहकों को जोड़ने के साथ पुराने ग्राहकों को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पुराने संपर्क ही स्थिर लाभ दिलाएंगे. यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो आज उस पर काम शुरू करना शुभ रहेगा.

जॉब व करियर राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के अवसर बन सकते हैं. सीनियर्स आपके कार्य से प्रभावित रहेंगे. कार्यस्थल पर केवल अपने काम तक सीमित न रहें, बल्कि कुछ ऐसा भी करें जिससे सामाजिक रूप से सकारात्मक छवि बने. इससे भविष्य में करियर ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे.

फाइनेंस राशिफल: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. आय में वृद्धि या कोई अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. खर्च भी हो सकते हैं, खासकर परिवार या शॉपिंग पर, लेकिन संतुलन बना रहेगा.

लव व फैमिली राशिफल: जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या बाहर घूमने की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन में उपहारों का आदान-प्रदान रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर काम करें. आपका फोकस ही सफलता की कुंजी बनेगा. अभ्यास में निरंतरता रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 9

उपाय: आज सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज प्रमोशन का योग है?
हाँ, आपके काम की सराहना हो सकती है और उन्नति के संकेत हैं.

Q2. व्यापार में किस पर ध्यान दें?
पुराने ग्राहकों को बनाए रखना सबसे ज्यादा लाभ देगा.

Q3. स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है?
एकाग्रता और नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Jan 2026 09:17 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
