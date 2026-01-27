Mithun Rashifal 28 January 2026: मिथुन राशि को खर्च और काम का दबाव, धैर्य से ही मिलेगा समाधान
Gemini Horoscope 28 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Mithun Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 12वें भाव में हैं, इसलिए दिन थोड़ा मानसिक दबाव और खर्चों की चिंता वाला रह सकता है. विदेशी संपर्क, ऑनलाइन डील या बाहर से जुड़े कामों में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपाय है.
हेल्थ राशिफल: सेहत के मामले में लापरवाही न करें. थकान, नींद की कमी या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. ओवरथिंकिंग से भी ऊर्जा कम होगी. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपके लिए जरूरी रहेगा.
बिजनेस राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में पैसों की तंगी महसूस हो सकती है. मनचाहा विस्तार फिलहाल टालना बेहतर होगा. कॉम्पिटिशन ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव सोच से दूर रहें. आज रणनीति बनाने का दिन है, बड़ा निर्णय लेने का नहीं.
जॉब व करियर राशिफल: ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा, ओवरटाइम करना पड़ सकता है. आपकी समझदारी और कार्यशैली आपको दूसरों से आगे रखेगी. हालांकि घर से काम करने वालों को तकनीकी या पारिवारिक रुकावटें आ सकती हैं. शांत रहकर काम करें.
फाइनेंस राशिफल: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. विदेशी लेन-देन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी रखें. निवेश फिलहाल टालें. बचत ही आज की प्राथमिकता होनी चाहिए.
लव व फैमिली राशिफल: परिवार से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. भविष्य को लेकर युवा पीढ़ी चिंतित रह सकती है, लेकिन समय के साथ स्थिति सुधरेगी. पार्टनर से मन की बात शेयर करें.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन में ऊर्जा भरपूर है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है. ध्यान भटकने से बचें. नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
उपाय: आज हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं और “हनुमान चालीसा” का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक है?
नहीं, आज योजना बनाएं, बड़ा निर्णय टालना बेहतर रहेगा.
Q2. जॉब वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
ओवरवर्क से बचें और गलतियों से बचने के लिए फोकस बनाए रखें.
Q3. स्टूडेंट्स के लिए सफलता का मंत्र क्या है?
ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर नियमित पढ़ाई और अभ्यास करें.
