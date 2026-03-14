हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 15 March 2026: धनु को होगा बड़ा लाभ, मेष-मिथुन राशि वाले आज रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Tarot Rashifal 15 March 2026: धनु को होगा बड़ा लाभ, मेष-मिथुन राशि वाले आज रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Tarot Card Reading: 15 मार्च 2026 आज कुछ राशियों के लिए कड़े फैसलों और चुनौतियों का दिन है, तो कुछ को मिलेंगे उन्नति के अवसर. जानें नीतिका शर्मा से अपनी राशि के करियर और आर्थिक लाभ का पूरा भविष्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Mar 2026 10:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 March 2026: टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के मुताबिक, 15 मार्च 2026 की सुबह कई राशियों के लिए नई उम्मीदों वाली हो सकती है. आज रविवार होने के साथ-साथ पापमोचनी एकादशी का खास अवसर है, जो इस दिन की ऊर्जा को और भी शुभ बना रहा है.

कार्ड्स की मानें तो आज का दिन जहाँ कुछ लोगों के लिए व्यापार और निवेश में अच्छे मुनाफे के योग बना रहा है, वहीं कुछ को कामकाज में थोड़ी बाधाओं का अनुभव हो सकता है. चलिए देखते हैं कि नीतिका शर्मा के टैरो कार्ड्स आज आपकी राशि के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल
मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कठिनाइयों वाला हो सकता है. आपको ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी. जीवनसाथी अथवा साझेदारों से रिश्ते में जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें.

वृष टैरो राशिफल
वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है. आपको हर जगह सम्मान मिलेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा दिन कटेगा. आप अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी. आपके अपने जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होते रहेंगे

मिथुन टैरो राशिफल
मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है. आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. अभी कोई भी फैसला लेने के लिए समय सही नहीं है. किसी ना किसी प्रकार की रुकावटें देखने को मिलेंगी. आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें.

कर्क टैरो राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है. आज आपके आपके व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा और लोगों से आपकी जान-पहचान बढ़ेगी. भूमि खरीदने से पहले उसके कानूनी पहलुओं को जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती है. आज कोई फैसला न करें.

सिंह टैरो राशिफल
सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन समस्याओं वाला हो सकता है और आज आपको स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है. घर में कोई शुभ कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं. परिवार के लोगों के साथ आज दिन अच्छा बीतेगा.

कन्या टैरो राशिफल
कन्या राशि के लोगों के लिए दिन अधिक शुभ नहीं है. आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है, धन संग्रह एवं बचत के लिए समय अनुकूल नहीं है. दूसरों के साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहें कोई बात गोलमाल न करें. आज करियर के मामले में आपको कोई फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचविचार कर लेना चाहिए.

तुला टैरो राशिफल
तुला राशि के लोगों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. लोग आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं. आपको अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी. परस्पर कलह में वृद्धि होगी और आपका दिन तनाव में बीतेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल
वृश्चिक राशि के लोगों को आज हर मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. यह समय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा. धन खर्च बढ़ने वाला है, हो सकता है खर्चे को लेकर घर-परिवार में बहस हो. इस कारण आप और आपके परिवार के सभी लोग तनाव में रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल
धनु राशि के लोगों के लिए आज लाभ का दिन है. आज हर फैसले मे आपको लाभ होगा. व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. भाई-बहनों का साथ मिलेगा और आपके परिवार का माहौल शानदार रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. इस अवधि के दौरान आप भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे. जो लोग संयुक्त परिवार में रहते है उनके घर में किसी बात के कारण तनाव हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल
कुंभ राशि के लोगों को आज मौसम से सावधान रहने की जरूरत है. आप ठंडी हवा तथा सर्दी से अपना ध्यान रखें और संक्रमण से बचाव करें. समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है. आज आपके घर में आपस में किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो सकता है.

मीन टैरो राशिफल
मीन राशि के लोगों को आज हर मामले में लाभ होगा और आज का दिन अनुकूल रहेगा. अगर आप मेहनत करें तो, तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं, आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा. जो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए अन्यथा पारिवारिक सुख में दिक्कतें उत्पन्न होंगी.

Kal Ka Rashifal 15 March 2026: दांपत्य, करियर और धन में क्या कहती है आपकी राशि, जानें पूरा भविष्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 14 Mar 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

15 मार्च 2026 को किस खास अवसर का संयोग है?

15 मार्च 2026, रविवार के दिन पापमोचनी एकादशी का खास अवसर है, जो इस दिन की ऊर्जा को और भी शुभ बना रहा है।

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कठिनाइयों वाला हो सकता है। आपको ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन राशि के लिए आज का दिन कितना अनुकूल है?

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है। आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और किसी मुसीबत में फंस सकते हैं।

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कन्या राशि के लोगों के लिए दिन अधिक शुभ नहीं है। आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है और धन संग्रह के लिए समय अनुकूल नहीं है।

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय कैसा है?

वृश्चिक राशि के लोगों को आज हर मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 15 March 2026: धनु को होगा बड़ा लाभ, मेष-मिथुन राशि वाले आज रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे
धनु को होगा बड़ा लाभ, मेष-मिथुन राशि वाले आज रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे
राशिफल
Kal Ka Rashifal 11 March 2026: मेष राशी को जमीन विवाद में राहत, वृष-मिथुन को करियर में सफलता के संकेत! जानें बुधवार का राशिफल
Kal Ka Rashifal 11 March 2026: मेष राशी को जमीन विवाद में राहत, वृष-मिथुन को करियर में सफलता के संकेत! जानें बुधवार का राशिफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 15 March 2026: दांपत्य, करियर और धन में क्या कहती है आपकी राशि, जानें पूरा भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 15 March 2026: दांपत्य, करियर और धन में क्या कहती है आपकी राशि, जानें पूरा भविष्यफल
राशिफल
Food Astrology: क्या आपकी राशि तय करती है आपकी खाने की पसंद? जानें राशियों के अनुसार भोजन का रहस्य!
Food Astrology: क्या आपकी राशि तय करती है आपकी खाने की पसंद? जानें राशियों के अनुसार भोजन का रहस्य!
Advertisement

वीडियोज

Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
ABP Report: China में लंबी लाइनें, पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतें | PM Modi | Iran America War
Chitra Tripathi: 'सिलेंडर संकट' ON इसके पीछे कौन? | LPG Gas Cylinder Crisis | War
Israel-Iran War-ईरान में सत्ता परिवर्तन? पूर्व शासक के वंशज ने कहा—'मैं बागडोर संभालने को तैयार हूं'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran US War: ‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
महाराष्ट्र
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
ओटीटी
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
विश्व
Exclusive: अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
ट्रेंडिंग
"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget