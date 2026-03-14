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Aaj Ka Tarot Rashifal 15 March 2026: टैरो कार्ड रीडर और ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के मुताबिक, 15 मार्च 2026 की सुबह कई राशियों के लिए नई उम्मीदों वाली हो सकती है. आज रविवार होने के साथ-साथ पापमोचनी एकादशी का खास अवसर है, जो इस दिन की ऊर्जा को और भी शुभ बना रहा है.

कार्ड्स की मानें तो आज का दिन जहाँ कुछ लोगों के लिए व्यापार और निवेश में अच्छे मुनाफे के योग बना रहा है, वहीं कुछ को कामकाज में थोड़ी बाधाओं का अनुभव हो सकता है. चलिए देखते हैं कि नीतिका शर्मा के टैरो कार्ड्स आज आपकी राशि के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कठिनाइयों वाला हो सकता है. आपको ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी. जीवनसाथी अथवा साझेदारों से रिश्ते में जो भी गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें.

वृष टैरो राशिफल

वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है. आपको हर जगह सम्मान मिलेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा दिन कटेगा. आप अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी. आपके अपने जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होते रहेंगे

मिथुन टैरो राशिफल

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतना अनुकूल नहीं है. आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. अभी कोई भी फैसला लेने के लिए समय सही नहीं है. किसी ना किसी प्रकार की रुकावटें देखने को मिलेंगी. आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं आपको विश्वासघात करने के कारण सजा भी मिल सकती है, स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें.

कर्क टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है. आज आपके आपके व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा और लोगों से आपकी जान-पहचान बढ़ेगी. भूमि खरीदने से पहले उसके कानूनी पहलुओं को जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती है. आज कोई फैसला न करें.

सिंह टैरो राशिफल

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन समस्याओं वाला हो सकता है और आज आपको स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है. घर में कोई शुभ कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं. परिवार के लोगों के साथ आज दिन अच्छा बीतेगा.

कन्या टैरो राशिफल

कन्या राशि के लोगों के लिए दिन अधिक शुभ नहीं है. आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है, धन संग्रह एवं बचत के लिए समय अनुकूल नहीं है. दूसरों के साथ संबंधों में बिल्कुल स्पष्ट रहें कोई बात गोलमाल न करें. आज करियर के मामले में आपको कोई फैसला लेने से पहले अच्छे से सोचविचार कर लेना चाहिए.

तुला टैरो राशिफल

तुला राशि के लोगों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. लोग आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं. आपको अपने दोस्तों से सावधान रहना होगा क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकते हैं, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी. परस्पर कलह में वृद्धि होगी और आपका दिन तनाव में बीतेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

वृश्चिक राशि के लोगों को आज हर मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. यह समय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा. धन खर्च बढ़ने वाला है, हो सकता है खर्चे को लेकर घर-परिवार में बहस हो. इस कारण आप और आपके परिवार के सभी लोग तनाव में रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल

धनु राशि के लोगों के लिए आज लाभ का दिन है. आज हर फैसले मे आपको लाभ होगा. व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा, इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. भाई-बहनों का साथ मिलेगा और आपके परिवार का माहौल शानदार रहेगा.

मकर टैरो राशिफल

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खास है. इस अवधि के दौरान आप भागीदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से करेंगे, नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे. जो लोग संयुक्त परिवार में रहते है उनके घर में किसी बात के कारण तनाव हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल

कुंभ राशि के लोगों को आज मौसम से सावधान रहने की जरूरत है. आप ठंडी हवा तथा सर्दी से अपना ध्यान रखें और संक्रमण से बचाव करें. समय पर दवा का सेवन करें, पिता से मनमुटाव हो सकता है. आज आपके घर में आपस में किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो सकता है.

मीन टैरो राशिफल

मीन राशि के लोगों को आज हर मामले में लाभ होगा और आज का दिन अनुकूल रहेगा. अगर आप मेहनत करें तो, तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं, आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा. जो अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते उन्हें अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए अन्यथा पारिवारिक सुख में दिक्कतें उत्पन्न होंगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.