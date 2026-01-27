हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 28 January 2026: कर्क राशि की आय बढ़ेगी, मेहनत से बिजनेस में मुनाफा संभव

Kark Rashifal 28 January 2026: कर्क राशि की आय बढ़ेगी, मेहनत से बिजनेस में मुनाफा संभव

Cancer Horoscope 28 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Jan 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 11वें भाव में हैं, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है. इसलिए आज का दिन प्रगति और आर्थिक सुधार के संकेत दे रहा है. आप नई आय के स्रोत खोजने या पुराने स्रोतों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल: सेहत के मामले में दिन अनुकूल है. ऊर्जा अच्छी रहेगी और पुराने छोटे-मोटे शारीरिक कष्टों से राहत मिल सकती है. फिर भी दिनचर्या संतुलित रखें. पानी अधिक पिएं और जंक फूड से दूरी बनाएं.

बिजनेस राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में नई कार्यप्रणाली अपनाने का विचार लाभकारी रहेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से मुनाफा बढ़ सकता है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या डील पर विचार कर रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें.

जॉब व करियर राशिफल: नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन टारगेट का दबाव महसूस हो सकता है. आप धैर्य और योजना के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी. आज ठोस निर्णय लेना भविष्य में लाभ देगा. सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे.

फाइनेंस राशिफल: आय बढ़ाने के अच्छे अवसर बन रहे हैं. बोनस, इंसेंटिव या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें, जल्दबाजी न करें.

लव व फैमिली राशिफल: पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. घर में कोई खुशखबरी मिल सकती है. यात्रा का भी योग बन रहा है. यदि किसी के व्यवहार से मन दुखा है, तो क्षमा करना ही आपके मन की शांति का रास्ता बनेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन निराशा से दूर रहें. मेहनत का परिणाम मिलेगा. एकाग्रता बनाए रखें और रोजाना अभ्यास जारी रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 2

उपाय: आज माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना ठीक है?
हाँ, लेकिन पूरी जांच और सलाह के बाद ही निवेश करें.

Q2. जॉब में दबाव कैसे संभालें?
टाइम मैनेजमेंट और शांत स्वभाव से काम करें.

Q3. स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए?
नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता निकट है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Jan 2026 08:53 PM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
