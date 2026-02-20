बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि होगी. इससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है और प्राइसिंग को लेकर नई रणनीति बनानी पड़ेगी. यह स्थिति चिंता दे सकती है, लेकिन सही प्लानिंग और बजट मैनेजमेंट से इसे संभाला जा सकता है. चन्द्रमा-शनि के विष दोष के कारण पार्टनरशिप बिजनेस में टारगेट हासिल करने में कठिनाई आ सकती है. आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा.
जॉब राशिफल
एंप्लॉयड पर्सन का मन किसी तनाव के कारण काम में नहीं लगेगा. वर्कस्पेस पर नियमित गतिविधियों में भी अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे. मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें.
लव और फैमिली
नियमित सुख में कमी आने से वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें. परिवार में किसी मुद्दे को लेकर बहस से बचें.
स्टूडेंट और एजुकेशन
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स किसी बात को लेकर उग्र और चिड़चिड़े हो सकते हैं. भावनाओं को नियंत्रित करें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें.
हेल्थ
एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या हो सकती है. मसालेदार और तैलीय भोजन से परहेज करें. दही और ठंडा दूध पीने से राहत मिलेगी. आज आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि किसी कानूनी मामले में उलझने की संभावना है.
- भाग्यशाली अंक: 3
- अनलक्की अंक: 5
- लक्की रंग: पिंक
- उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या आज सिंह राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?
रॉ मटेरियल की लागत बढ़ने से लाभ कम हो सकता है, लेकिन सही रणनीति से स्थिति संभाली जा सकती है.
2. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दिन अच्छा है?
टारगेट प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है, इसलिए तालमेल और योजना जरूरी है.
3. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
मसालेदार भोजन से बचें और पाचन को संतुलित रखने पर ध्यान दें.