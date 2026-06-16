हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 16 June 2026: सिंह राशि बाजार के कॉम्पिटिटर्स पर मिलेगी बड़ी जीत, अजनबियों से व्यावसायिक योजनाएं साझा करने से बचें

Aaj ka Singh Rashifal 16 June 2026: सिंह राशि बाजार के कॉम्पिटिटर्स पर मिलेगी बड़ी जीत, अजनबियों से व्यावसायिक योजनाएं साझा करने से बचें

Leo Horoscope 16 June 2026: व्यापारियों को मिलेगी कॉम्पिटिटर पर बड़ी जीत, क्या मंगलवार को आफ्टर-सेल्स सपोर्ट चैटबॉट एक्टिवेट करने से बढ़ेगा ग्राहकों का अटूट भरोसा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी साख को चमकाने और दुश्मनों को पछाड़कर आगे बढ़ने का है. बाजार के कॉम्पिटिटर्स पर आज आपकी गजब की शानदार जीत होगी; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपने व्यापारिक डिसीजन, डील्स और बिजनेस की मुख्य रणनीतियों को किसी भी अजनबी व्यक्ति से भूलकर भी साझा बिल्कुल न करें. 

बिजनेसमैन आज अपनी सूझबूझ से अपोजिट सिचुएशन (विपरीत परिस्थितियों) को भी अपने पूरी तरह अनुकूल कर पाने में सफल रहेंगे. आज अपने 'आफ्टर-सेल्स सपोर्ट' (After-sales Support) पर सबसे ज्यादा फोकस करें; कस्टमर की समस्याओं को तुरंत सुनने के लिए कंपनी में एक नया चैटबॉट (AI Chatbot) या डिजिटल सपोर्ट सिस्टम अनिवार्य रूप से एक्टिवेट करें, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन रुके कार्यों को पूरा करने और सकारात्मक लोगों की संगति से लाभ उठाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके जो कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ और पेंडिंग चल रहे हैं, उन्हें इस समय पूर्ण करने पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए. आज आप दफ्तर में स्मार्ट और पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करें, इससे आपके भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह दूर होगी और काम करने का नया जोश आएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के द्वारा पिछले काफी समय से की गई कड़ी मेहनत का आज उन्हें मीठा फल मिल सकता है; मुख्य एग्जाम में आज आपके मनमुताबिक 'अपेक्षित परिणाम' (शानदार रिजल्ट) मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक तनाव से बड़ी मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार से संबंधित चल रहे पुराने मानसिक तनाव और घरेलू कलह में बड़ी कमी आएगी, जिस कारण घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा और सुखद हो जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी संतान की परवरिश को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखाएं और शाम के समय बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम व्यतीत करने का प्रयास जरूर करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरा रहेगा. अपेक्षित परीक्षा परिणाम मिलने और घर का माहौल सुधरने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर पुण्य लाभ के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज के दिन सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. 

यह भी पढ़े- Mahabharat: वन में हुई एक घटना से हुआ चमत्कारी योद्धा का जन्म!

यह भी पढ़े- Astrology: मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को करें ये काम, खुल सकते हैं सफलता के द्वार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 16 June 2026: सिंह राशि बाजार के कॉम्पिटिटर्स पर मिलेगी बड़ी जीत, अजनबियों से व्यावसायिक योजनाएं साझा करने से बचें
सिंह राशिफल 16 जून 2026 बाजार के कॉम्पिटिटर्स पर मिलेगी बड़ी जीत, अजनबियों से व्यावसायिक योजनाएं साझा करने से बचें
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 16 June 2026: कर्क राशि बारहवें चंद्रमा के कारण काम टालने की आदत सुधारें कर्मचारी, दफ्तर में होगा अच्छा धन लाभ
कर्क राशिफल 16 जून 2026 बारहवें चंद्रमा के कारण काम टालने की आदत सुधारें कर्मचारी, दफ्तर में होगा अच्छा धन लाभ
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 16 June 2026: मिथुन राशि राशि में चंद्रमा बढ़ने से चमकेगा आत्मविश्वास, दफ्तर में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सफलता
मिथुन राशिफल 16 जून 2026 राशि में चंद्रमा बढ़ने से चमकेगा आत्मविश्वास, दफ्तर में कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सफलता
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 June 2026: वृषभ राशि दूसरे चंद्रमा से पूरे होंगे नैतिक मूल्य, न्यू बिजनेस शुरू करने को बेस्ट टीम करें हायर
वृषभ राशिफल 16 जून 2026 दूसरे चंद्रमा से पूरे होंगे नैतिक मूल्य, न्यू बिजनेस शुरू करने को बेस्ट टीम करें हायर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Assam Air Force Plane Crash: शहीद हुए 5 जवान, वीडियो देख दहल जाएगा आपका दिल!
Iran US War | Trump | Mojtaba | Janhit: ट्रंप की डील ईरान के लिए 'जीत' या फिर 'आत्मसमर्पण'?
US Iran Peace Deal | Bharat Ki Baat: होर्मुज खुलेगा तो पेट्रोल-डीजल सस्ता? | Iran US War | Trump
Iran US War | Inflation | Trump | Peace Deal | Sandeep Chaudhary: समझौते से महंगाई पर लगेगी लगाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान को चीरकर पाकिस्तान में भारत मचाएगा तबाही! स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
आसमान को चीरकर PAK में भारत मचाएगा तबाही! लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कामयाब
महाराष्ट्र
स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान
स्टैंड-अप कॉमेडी शो विवाद मामले में अपडेट, इस दिन दर्ज होंगे प्रणीत मोरे और सेजल पवार के बयान
क्रिकेट
PCB ने बदला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, पुराने सिस्टम का अंत; इस फॉर्मूले के तहत मिलेगी सैलरी
PCB ने बदला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, पुराने सिस्टम का अंत; इस फॉर्मूले के तहत मिलेगी सैलरी
बॉलीवुड
'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा-सकीना की दिखी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, Inside Photos
'गदर' डायरेक्टर संग खत्म अमीषा पटेल के गिले-शिकवे, तारा पर सकीना ने लुटाया प्यार, देखिए फोटोज
विश्व
Explained: नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! अमेरिका ने नाता तोड़ा तो कैसे बिखर जाएगा इजरायल?
नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने दी साथ छोड़ने की धमकी! क्यों US के बिना नहीं टिक पाएगा इजरायल?
Blog
Opinion: सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
सपा नेता जावेद अली ने बहुसंख्यक जहर वाले यूं ही नहीं दिया बयान, इसके पीछे छिपे बड़े सियासी मायने
इंडिया
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
इधर यूएस-ईरान में डील का ऐलान, उधर भारत सरकार का LPG और पेट्रोल को लेकर आ गया बड़ा बयान
एग्रीकल्चर
Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?
ENT LIVE
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
Sanchita Ugale Death: Kumkum Bhagya और Chhaava एक्ट्रेस के निधन से शोक की लहर
ENT LIVE
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
Heer Sara Review: Patralekhaa-Maanvi Gagroo की दिल जीतने वाली रोड ट्रिप फिल्म
ENT LIVE
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
Dridam Review: रहस्य, मर्डर और चौंकाने वाले खुलासों से भरपूर मलयालम क्राइम थ्रिलर
ENT LIVE
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
Haunted 3D Interview: Mimoh और Chetna ने बताया क्या Vikram Bhatt के सेट पर हुआ था Scary Incident?
ENT LIVE
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Backrooms Review: कम बजट में बना हॉरर का मास्टरपीस, डर नहीं बेचैनी पैदा करती है ये फिल्म
Embed widget