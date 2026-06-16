Aaj ka Singh Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी साख को चमकाने और दुश्मनों को पछाड़कर आगे बढ़ने का है. बाजार के कॉम्पिटिटर्स पर आज आपकी गजब की शानदार जीत होगी; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपने व्यापारिक डिसीजन, डील्स और बिजनेस की मुख्य रणनीतियों को किसी भी अजनबी व्यक्ति से भूलकर भी साझा बिल्कुल न करें.

बिजनेसमैन आज अपनी सूझबूझ से अपोजिट सिचुएशन (विपरीत परिस्थितियों) को भी अपने पूरी तरह अनुकूल कर पाने में सफल रहेंगे. आज अपने 'आफ्टर-सेल्स सपोर्ट' (After-sales Support) पर सबसे ज्यादा फोकस करें; कस्टमर की समस्याओं को तुरंत सुनने के लिए कंपनी में एक नया चैटबॉट (AI Chatbot) या डिजिटल सपोर्ट सिस्टम अनिवार्य रूप से एक्टिवेट करें, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन रुके कार्यों को पूरा करने और सकारात्मक लोगों की संगति से लाभ उठाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके जो कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ और पेंडिंग चल रहे हैं, उन्हें इस समय पूर्ण करने पर अपना पूरा फोकस लगाना चाहिए. आज आप दफ्तर में स्मार्ट और पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करें, इससे आपके भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह दूर होगी और काम करने का नया जोश आएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के द्वारा पिछले काफी समय से की गई कड़ी मेहनत का आज उन्हें मीठा फल मिल सकता है; मुख्य एग्जाम में आज आपके मनमुताबिक 'अपेक्षित परिणाम' (शानदार रिजल्ट) मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक तनाव से बड़ी मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा. ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार से संबंधित चल रहे पुराने मानसिक तनाव और घरेलू कलह में बड़ी कमी आएगी, जिस कारण घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा और सुखद हो जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन आज अपनी संतान की परवरिश को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखाएं और शाम के समय बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम व्यतीत करने का प्रयास जरूर करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरा रहेगा. अपेक्षित परीक्षा परिणाम मिलने और घर का माहौल सुधरने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर पुण्य लाभ के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज के दिन सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं.

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