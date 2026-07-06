Kal Ka Rashifal, 7 July 2026: प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ डा. अनीष व्यास के अनुसार, कल का दिन करियर, स्टार्टअप और वित्तीय उन्नति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की विशेष तिथि पर आकाश मंडल में ग्रहों की बेहद शुभ स्थिति बन रही है. चंद्रमा और बुध के शुभ संयोग से बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा, जो नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा.

कल मंगलवार को वीक के दूसरे दिन सिंह, कन्या, तुला और मीन सहित कई राशियों के लंबे समय से अटके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी से जुड़े काम तेजी से गति पकड़ेंगे. रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कल मार्केट की बड़ी कंपनियों से आकर्षक जॉब ऑफर्स (Job Placement Offers) मिलने के मजबूत संकेत हैं, जिससे घर का माहौल बेहद खुशनुमा हो जाएगा.

आइए, देश के जाने-माने भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल मंगलवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण कल का दिन आपके लिए व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तम रहेगा. कल आपको मार्केट के किसी विशेष या प्रतिष्ठित व्यक्ति के जरिए बड़ा धन लाभ होने के योग हैं, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल (Working Capital Boost) मजबूत होगी.

करियर व बिजनेस: व्यापारियों के लिए दिन मुनाफे वाला रहेगा. कल वर्किंग महिलाओं को अपने व्यस्त रूटीन से खुद के लिए समय मिलेगा, जिससे वे अपनी संगी-साथियों के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगी. शिक्षकों के लिए कल का दिन थोड़ा थकाने वाला या हेक्टिक रह सकता है; नियमित कार्यों के अलावा मैनेजमेंट आपको किसी नए प्रोजेक्ट या परीक्षा की जिम्मेदारी सौंप सकता है.

यूथ व छात्र: विद्यार्थियों के लिए कल का दिन बेहद शानदार है; उन्हें किसी बड़े टेस्ट या मॉक एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कल आप बच्चों के साथ खूब टाइम स्पेंड करेंगे और उन्हें डिजिटल टूल्स या कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे. पारिवारिक माहौल पूरी तरह खुशनुमा बना रहेगा.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 8

वृष राशि (Taurus)

कल का दिन आपके करियर और व्यावसायिक लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट यानी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है. कल आपके वे सारे बड़े काम और प्रोजेक्ट्स आसानी से बन जाएंगे, जिनके लिए आप पिछले कई दिनों या महीनों से कड़ी मेहनत और प्लानिंग कर रहे थे.

करियर व लीगल प्रैक्टिस: वकीलों और लीगल कंसल्टेंट्स (Legal Consultants & Advocates) के लिए कल का दिन बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है; कॉरपोरेट वर्ल्ड के किसी वरिष्ठ एक्सपर्ट या सीनियर के सानिध्य में कल आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस और नई बारीकियां सीखने को मिलेंगी. माता-पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे.

यूथ व लव लाइफ: स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्याओं से कल आपको बड़ी राहत मिलेगी, जिससे आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद फिट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे. लवमेट्स के लिए दिन बढ़िया है, आप साथ में किसी नई मूवी या आउटिंग पर जा सकते हैं. घर में किसी विशेष मांगलिक आयोजन के लिए गुरुजनों और बड़ों का आगमन होगा.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है; व्यापारिक दृष्टि से दिन बेहद मुनाफेदार रहेगा और अच्छा कैश फ्लो देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही आपके ऊपर काम का प्रेशर और परिश्रम की अधिकता (वर्कलोड) भी लगातार बनी रहेगी.

करियर व बिजनेस: कल ऑफिस में आपके बॉस या हायर मैनेजमेंट किसी बड़े प्रोजेक्ट और बजट (Big Corporate Project Planning) को लेकर आपके साथ विशेष चर्चा कर सकते हैं; इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लीड करने की मुख्य जिम्मेदारी सीधे आपको सौंपी जा सकती है. किसी जरूरी व्यावसायिक विषय पर कल आप जीवनसाथी के साथ गंभीर चर्चा कर सकते हैं.

यूथ व सेहत: छात्रों को कल अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट वर्क्स में सहपाठियों (क्लाइंट्स/कलीग्स) का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनका छूटा हुआ बैक-लॉग काम पूरा हो जाएगा. कल आप माता-पिता को लेकर किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. जिन जातकों को शुगर (डायबिटीज) की समस्या है, वे कल ज्यादा मीठा खाने से सख्त परहेज करें.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 1

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन आपके लिए बेहद शानदार और प्रोग्रेसिव रहने वाला है. कल आपकी साख मार्केट में मजबूत होगी. जो युवा अपने घर या मूल शहर से दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, कल उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से वर्क फ्रॉम होम या घर जाने का सुंदर मौका अचानक मिल सकता है.

बिजनेस व सावधान: व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि कल मार्केट में अपने प्रतिद्वंद्वियों (कॉम्पिटिटर्स) की चालों से पूरी तरह सावधान रहें; अपने बिजनेस की मुख्य रणनीतियों, डेटा सिक्योरिटी और सीक्रेट फाइल्स (Data Security & Business Secret) को पूरी तरह गुप्त रखें, तभी बड़ी बाजी मार पाएंगे. जो लोग अविवाहित हैं, कल उनके लिए समाज से किसी बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित घराने से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है.

यूथ: लंबे समय के बाद कल अचानक किसी खास पुराने दोस्त या क्लाइंट से आपकी मुलाकात होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. कल आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बोल्ड फैसले ले सकते हैं. परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

कल का दिन पूरी तरह आपके अनुकूल रहने वाला है. व्यापारिक और कमर्शियल दृष्टि से कल आपको मार्केट से बंपर धन लाभ होगा, जिससे घर में भौतिक सुख-सुविधाओं और विलासिता की चीजों की अधिकता बनी रहेगी. शादीशुदा रिश्तों में गजब की मधुरता और आपसी तालमेल देखने को मिलेगा.

करियर व बिजनेस: राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों (Politicians & Social Workers) को कल सार्वजनिक जीवन में कुछ छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव या कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य बनाए रखें. कल कार्यस्थल या यात्रा के दौरान किसी अजनबी व्यक्ति से आपको अप्रत्याशित मदद मिल सकती है, जिससे आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा. मेहमानों के आने से घर में चहल-पहल रहेगी.

सावधान: कल आपको बाहर के फास्ट फूड, अनहाइजीनिक खाने और कोल्ड ड्रिंक्स से पूरी तरह दूरी बनानी होगी, वरना डाइजेशन या पेट की समस्या परेशान कर सकती है. कल आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

कल का दिन आपके करियर, प्लेसमेंट और स्टार्टअप्स के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है. कल आप अपने व्यापार और काम को एक बिल्कुल नए आयाम और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपनी कोर टीम के साथ मिलकर कड़ी मेहनत और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी (Digital Marketing & Sales Strategy) पर काम करेंगे.

करियर व जॉब ऑफर: जो युवा लंबे समय से एक अच्छी नौकरी या रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, कल उन्हें देश की किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी या ब्रांड से आकर्षक पैकेज पर सीधे जॉब ऑफर (Direct Job Offer Letter) मिल सकता है, जिससे आपकी बेरोजगारी दूर होगी. छात्रों को कल किसी बहुत अच्छे स्कूल या नामी कॉलेज में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन मिलने का अवसर प्राप्त होगा.

यूथ: समाज सेवा और एनजीओ (NGO) में कार्यरत लोगों को कल असहाय और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने का कोई बड़ा जरिया मिलेगा. कल आपकी मुलाकात इंडस्ट्री के किसी बहुत ही खास और प्रभावशाली दिग्गज से होगी, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

चंद्रमा के प्रभाव से कल का दिन आपके लिए उत्तम और वित्तीय रूप से बेहद समृद्ध रहेगा. कल आपको अपने मुख्य व्यवसाय में बढ़िया धन लाभ और मार्जिन मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत होगी. महिलाओं के लिए कल का दिन खास है; वे अपने गृहकार्य से जल्दी निवृत्त होकर किसी नए स्किल ओरिएंटेड कोर्स या पैशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी.

बिजनेस व रियल एस्टेट डील्स: कल आप मार्केट में किसी बिल्कुल नए काम या स्टार्टअप वेंचर (New Startup Launch Plan) की शुरुआत करने का ठोस विचार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कई लोगों को रोजगार मिलेगा. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि कल आपको प्रॉपर्टी, घर या फ्लैट खरीदने से जुड़ी कोई बहुत ही शानदार और मुनाफेदार कमर्शियल डील अचानक मिल सकती है, जिससे आपका अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा होगा.

यूथ: जो लोग विदेश (इंटरनेशनल मार्केट्स) में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, कल उन्हें अपनी मातृभूमि या घर लौटने का सुंदर अवसर प्राप्त हो सकता है. दोस्तों के साथ कल वीकेंड के बाद भी मंडे-ट्यूसडे की शाम को पार्टी करने या घूमने जाने के योग बनेंगे; पुरानी किसी जटिल समस्या का सटीक हल कल आपको मिल जाएगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन आपके लिए सकारात्मक और प्रोग्रेसिव रहेगा. कल आपको किसी पुराने निवेश या वेंडर के माध्यम से सडन धन लाभ हो सकता है, जिससे आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह खुशहाल रहेगा. कल बच्चे आपके बिजनेस या घरेलू कामों में आपका हाथ बंटाएंगे, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी.

करियर व लैंड डिस्प्यूट: जमीन-जायदाद, रियल एस्टेट या पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट या समाज में जो पुराना विवाद चल रहा था, कल आप अपनी कूटनीति के बल पर किसी अंतिम और सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने में पूरी तरह सफल रहेंगे; फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. जो युवा अविवाहित हैं, कल उन्हें विवाह के बहुत ही सम्मानजनक प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है.

यूथ व छात्र: विद्यार्थियों को कल अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में टीचर्स और मेंटर्स का पूरा सहयोग व गाइडेंस मिलेगा, जिससे वे अपनी कठिन पढ़ाई को और भी ज्यादा आसान और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. भाई-बहनों के साथ मिलकर कल शाम को कहीं बाहर घूमने जाने की बेहतरीन प्लानिंग बन सकती है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. कल आपको अपनी व्यापारिक और कमर्शियल दृष्टि से बहुत बढ़िया धन लाभ तो होगा, लेकिन इसके साथ ही अचानक कुछ अनियोजित और अनएक्सपेक्टेड खर्चे (Unexpected Expenses & Outflow) भी सामने आ सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर कड़ा नियंत्रण रखें.

करियर व सेहत: पिछले काफी समय से करियर या पर्सनल लाइफ में चली आ रही किसी जटिल समस्या से कल आपको पूरी तरह परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा, जिससे आपके मन का भारी बोझ अचानक बहुत हल्का हो जाएगा. कल आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा; खासकर बाहर के खान-पान को लेकर बिल्कुल भी कोताही या लापरवाही न बरतें.

यूथ व सलाह: कल घर के बच्चे आपसे अपने करियर और मन की बात को खुलकर शेयर करेंगे; आपको उनके साथ किसी सख्त पेरेंट की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, तभी उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे. जिन व्यक्तियों के मन में बार-बार नेगेटिव थॉट्स (नकारात्मक विचार) आते हैं, वे कल से आध्यात्म और मेडिटेशन से जुड़ें.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली और सफलताओं से भरा रहने वाला है. कल आपको अपनी नौकरी और बिजनेस के अधिकतर पेंडिंग कार्यों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे मन में गजब की प्रसन्नता और भीतरी शांति आएगी. पारिवारिक रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी; आप पूरी फैमिली के लिए कोई खूबसूरत टूर या लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग कल ही फाइनल कर सकते हैं.

करियर व जॉब चेंज: नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन थोड़ा सा हेक्टिक या व्यस्तता से भरा हो सकता है; क्योंकि ग्रहों की चाल के अनुसार आपकी वर्किंग प्रोफाइल या नौकरी में बदलाव (Job Change or Department Shift) की मजबूत संभावना बन रही है, जो भविष्य के लिए बहुत बेहतर रहेगी. कल आप घर की विलासिता और भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों की खरीदारी करने के लिए मार्केट जा सकते हैं.

यूथ: जो छात्र अपनी उच्च शिक्षा या किसी बड़े प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए विदेश (Higher Studies Abroad) जाने का सपना देख रहे हैं, कल वे अपनी प्लानिंग को फाइनल रूप दे सकते हैं. किसी विशेष और पेचीदा मामले में कल जब आप अपने किसी सच्चे मित्र से मदद मांगेंगे, तो वे आगे बढ़कर आपका पूरा सहयोग करेंगे.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन पूरी तरह आपके अनुकूल रहने वाला है. कल आप अपनी तीक्ष्ण कार्यकुशलता के बल पर अपनी डेली रूटीन और दिनचर्या से जुड़े सारे मुख्य काम समय रहते बहुत ही शांति से निपटा लेंगे, जिससे आपको अपने अन्य जरूरी और रचनात्मक कामों को पूरा करने के लिए भरपूर अतिरिक्त समय मिल जाएगा.

करियर व कला जगत: कला, संगीत, मीडिया, डिजाइनिंग और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कल इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ने के बेहतरीन और नए अवसर प्राप्त होंगे. जो लोग सामाजिक कार्यों या राजनीति से जुड़े हैं, कल उन्हें कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और दिग्गजों के माध्यम से विशेष रूप से सम्मानित (Honored by Senior Professionals) होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

यूथ: वर्किंग महिलाओं के लिए कल का दिन बड़ी खुशियाँ लेकर आने वाला है; कल आप अपने नियमित गृहकार्यों से जल्दी फ्री होकर अपने पैशन और हॉबी को आगे बढ़ाने का काम करेंगी. आपका मन कल आध्यात्म और पूजा-पाठ में ज्यादा लगेगा. किसी पुरानी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से कल आपको पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन आपके लिए बेहद शानदार और धन-धान्य से भरपूर रहने वाला है. यदि आप सोने-चांदी, बुलियन, जेमस्टोन्स या ज्वेलरी के बिजनेस से जुड़े हैं, तो कल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक बढ़ने से आपको बंपर आकस्मिक धन लाभ (Sudden Business Profit) होने वाला है, जिससे आपके भौतिक सुखों में भारी बढ़ोतरी होगी.

करियर व निवेश: कल आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कुछ बहुत ही आकर्षक और प्रॉफिटेबल ऑफर्स मिल सकते हैं; सही जगह किया गया यह पूंजी निवेश आपको भविष्य में दोगुना फायदा दिलाएगा. नौकरीपेशा छात्रों को कल कार्यस्थल पर अपने सीनियर अधिकारियों और कलीग्स के बेहतरीन मार्गदर्शन में काम करने और नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा.

यूथ: कल आप किसी बड़े सामाजिक समारोह या कॉरपोरेट इवेंट में शामिल होंगे, जहां आपकी मुलाकात कई बड़े परिचितों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से होगी, जो आपके नेटवर्क को मजबूत बनाएगी. सेहत कल पूरी तरह परफेक्ट रहेगी. कल आपको किसी अनाथ या असहाय बच्चे की मदद करने का पुण्य मौका मिलेगा, जिससे आपके मन को बड़ी संतुष्टि मिलेगी.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

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