Aaj ka Singh Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपने ब्रांड की साख मजबूत करने और प्रचुर धन लाभ कमाने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए आज 'इंटरनेशनल मार्केट' (अंतरराष्ट्रीय बाजार) पर गहराई से रिसर्च करने का सबसे शानदार दिन है; एक्सपोर्ट ऑपर्चुनिटीज़ (निर्यात के अवसर) और क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स रणनीतियां आज आपके बिज़नेस ग्रोथ में मील का पत्थर साबित होंगी.

आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों से आज आपको और आपकी व्यावसायिक पार्टी दोनों को बंपर लाभ हासिल होगा. यदि आप किसी भी प्रकार का नया आर्थिक निवेश करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, सोने पर सुहागा रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर में बड़ा रुतबा, मान-सम्मान और एकछत्र दबदबा कायम करने वाला साबित होगा. आज दफ्तर में आपके साथी जूनियर एंप्लॉयी आपको अपना रोल मॉडल (आदर्श) मानेंगे; जिससे ऑफिस में आपका एक बिल्कुल अलग, सम्मानजनक और भव्य औरा (वर्चस्व) बनेगा. कार्यक्षेत्र पर आपके टीम मेंबर्स आपकी राय और विजनरी आइडियाज को 'पत्थर की लकीर' मानेंगे, जिससे आपका दबदबा और ज्यादा बढ़ेगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पूरी एकाग्रता और दक्षता के साथ अपने पेशेवर प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे, जिससे सीनियर्स का अटूट विश्वास जीतने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को त्याग कर सक्रिय होने का संदेश दे रहा है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपने भीतर छिपे भयंकर आलस्य का पूरी तरह त्याग करते हुए, अपने फील्ड और आगामी कठिन परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी लगन से जुट जाएंगे, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और आनंद बढ़ाने वाला रहेगा. दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामान्य रूप से बेहद सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा, जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ने और जूनियर्स द्वारा आदर्श माने जाने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज रविवार के दिन सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लें.

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