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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 12 July 2026: मकर राशि वालों को आज होगा अचानक धन लाभ, लक्ष्मी योग से बढ़ेगा मान-सम्मान

Makar Rashifal 12 July 2026: मकर राशि वालों को आज होगा अचानक धन लाभ, लक्ष्मी योग से बढ़ेगा मान-सम्मान

Capricorn Horoscope 12 July 2026: आज मकर राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का महालाभ, अचानक धन लाभ के साथ एक्सपोर्ट में होगी बड़ी डील. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:47 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, शिक्षा व संतान स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण मकर राशि वाले जातकों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज आपको व्यापार में अचानक से बड़ा धन लाभ (Sudden Wealth) हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट (International Market) में आई कुछ नरमी आपके एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के बिजनेस के लिए आज वरदान साबित होगी; इसके चलते आज आपका कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हो सकता है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन को आज अंतरराष्ट्रीय मंच या बड़े वैश्विक ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक बहुत मजबूत होगी. आज का दिन आपकी बाजार में साख और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा, और आपकी दुकान या ऑफिस पर क्लाइंट्स की भारी भीड़ लगी रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन तरक्की और पुरस्कार का है. क्रिएटिव राइटिंग (रचनात्मक लेखन) और जर्नलिज्म (पत्रकारिता) के क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को आज उनकी किसी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट या लेख के लिए सम्मानित व पुरस्कृत किया जा सकता है. आज संडे (रविवार) के दिन भी काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी (बड़ी जिम्मेदारी या निर्णय लेने के अधिकार) मिल सकती है, क्योंकि आज वीकेंड की वजह से कई स्टाफ मेंबर छुट्टी पर रहेंगे. सीनियर्स की अनुपस्थिति में आपका काम आपकी नेतृत्व क्षमता को साबित करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहने वाला है. जो छात्र लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे थे, आज शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में उनका चल रहा प्रयास पूरी तरह फलीभूत होगा. आज आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक और मनचाहा परिणाम मिलेगा, जिससे आपका और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला असर दिखाएगा. दिन के शुरुआत में आपके रिश्तों या फ्रेंड्स ग्रुप (मित्रों के समूह) में किसी छोटी सी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग (गलतफहमी) पैदा हो सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा उदास या खराब रह सकता है. हालांकि, आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि शाम होते-होते आपस में बातचीत के जरिए पूरी बात पूरी तरह क्लियर (साफ) हो जाएगी और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा. दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी. अचानक धन लाभ होने और करियर में बड़ी सफलता मिलने से आप मानसिक रूप से बेहद खुश और तनावमुक्त रहेंगे. दोपहर के समय काम की अधिकता से थोड़ी थकावट हो सकती है, लेकिन शाम को दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से आप पूरी तरह तरोताजा महसूस करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, जल में रोली और लाल फूल जरूर मिलाएं. इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें और किसी मंदिर में लाल चंदन का दान करें; इससे आपके जीवन में मान-सम्मान और धन की निरंतर वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 12 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों को आर्थिक क्षेत्र में क्या बड़ा लाभ होगा?
Ans. आज चंद्रमा के पंचम भाव में होने और लक्ष्मी-वृद्धि योग के कारण मकर राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कोई बड़ा एग्रीमेंट मिलने के मजबूत योग हैं.

Q2. आज संडे के दिन मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या विशेष अवसर मिलेगा?
Ans. आज कई स्टाफ मेंबर्स के छुट्टी पर होने के कारण एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर में कोई बड़ी अथॉरिटी या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जो करियर ग्रोथ के लिए शुभ है.

Q3. आज मकर राशि के जातकों को मित्रों के साथ बातचीत में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आज दोस्तों के ग्रुप में कोई गलतफहमी होने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है, इसलिए किसी भी विवाद पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें; शाम तक सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:47 AM (IST)
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