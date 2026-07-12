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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Rashifal 12 July 2026: धनु राशि वालों को लक्ष्मी-वृद्धि योग से होगा जबरदस्त धन लाभ, विदेशी संपर्कों से चमकेगा बिजनेस

Dhanu Rashifal 12 July 2026: धनु राशि वालों को लक्ष्मी-वृद्धि योग से होगा जबरदस्त धन लाभ, विदेशी संपर्कों से चमकेगा बिजनेस

Sagittarius Horoscope 12 July 2026: आज धनु राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का महालाभ, विदेशी संपर्कों से होगा बंपर धन लाभ. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 6ठे भाव (षष्ठम भाव) यानी शत्रु, ऋण व रोग स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस स्थिति के कारण धनु राशि वाले जातकों को आज जहां आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वहीं व्यापार में जबरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने व्यापार में जबरदस्त धन लाभ होगा, जिससे मार्केट में आपकी गुडविल (प्रतिष्ठा) तेजी से बढ़ेगा. बाजार में आई स्थिरता के कारण आज आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट (उत्पादन लागत) में कमी आएगी. नए निवेशकों (Investors) के जुड़ने से आपके बिजनेस में तेजी आएगी, एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज आपको फॉरेन काॅन्टेक्ट्स (विदेशी संपर्कों) से बड़ा प्रॉफिट होने के योग हैं. दूसरी बात यह कि आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपके सामने बिजनेस का कोई बहुत अच्छा अवसर आ सकता है. हालांकि, चंद्रमा के छठे भाव में होने के कारण आज कोई भी नया कर्ज (Loan) लेने से बचें; यदि कर्ज लेना बहुत जरूरी हो, तो उसे चुकाने की पूरी प्लानिंग पहले ही कर लें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला लेकिन भविष्य की राह दिखाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र पर एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट को एग्री (राजी) करने में उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. आज संडे (रविवार) की छुट्टी का उपयोग आप अपने करियर को नई दिशा देने में कर सकते हैं. आज आपको एक लॉन्ग-टर्म करियर विज़न (Long-term Career Vision) बनाना चाहिए; शांत बैठकर सोचें कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए और कौन-सा कोर्स करना है. आज एक विज़न बोर्ड बनाइए, लेकिन सिर्फ ड्रीमिंग (सपने देखना) न करें, बल्कि उसके लिए एक्शनेबल स्टेप्स (ठोस कदम) भी डायरी में लिखें. आज आप अपनी किसी हॉबी (शौक) को करियर बनाने की दिशा में भी काम करेंगे, जो भविष्य में आपके लिए आय के नए स्रोत खोल सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Person) के लिए आज का दिन बेहद शानदार और यादगार रहने वाला है. आज आपको अपने सीनियर्स या गुरुओं से कोई ऐसी बेहतरीन ट्रिक या गुरुमंत्र मिल सकता है, जो आपके करियर और पढ़ाई के लिए टर्निंग प्वाइंट (Turning Point) साबित हो सकती है. इस मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएं और अपनी मेहनत को और तेज कर दें.

Love और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. विदेशी संपर्कों से होने वाले लाभ और व्यापार में तरक्की के कारण घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ आज भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है. एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. पुराने चल रहे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव के चंद्रमा के कारण पेट से जुड़ी समस्याओं या थकान से बचने के लिए खान-पान को संतुलित रखें और काम के बीच में आराम जरूर करें.

  • भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गाय को गेहूं व गुड़ खिलाएं; इससे आपके ऋणों का नाश होगा और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:40 AM (IST)
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