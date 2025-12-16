हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: जोखिम से बचें, धैर्य से सुलझेंगी समस्याएं

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: जोखिम से बचें, धैर्य से सुलझेंगी समस्याएं

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Vrishchik Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा. सप्ताह की शुरुआत में आपको जीवन के हर क्षेत्र में सावधानी और विवेक से आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी. किसी भी प्रकार का जोखिम लेना या नियम-कानून को तोड़ना इस समय आपके लिए भारी पड़ सकता है. जल्दबाजी या गलत तरीके से काम निकालने की कोशिश आपको बेवजह की परेशानियों में डाल सकती है.

इस सप्ताह किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए झूठ का सहारा लेने से बचें, अन्यथा सामाजिक या कार्यक्षेत्र में अपमान की स्थिति बन सकती है. भावनाओं में बहकर या किसी दबाव में आकर झूठी गवाही देना या गलत पक्ष लेना गंभीर कानूनी समस्याओं का कारण बन सकता है. ऐसे मामलों में कोर्ट-कचहरी के लंबे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना बेहद जरूरी रहेगा.

हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुरानी समस्याओं का समाधान निकलता हुआ नजर आएगा, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से मध्यम रहेगा. मानसिक तनाव और चिंता के कारण सिरदर्द, थकान या अनिद्रा जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. अधिक सोच-विचार और दबाव में रहने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

योग, ध्यान और प्राणायाम आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाने से आप स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे. वाहन चलाते समय और दैनिक कार्यों में लापरवाही से बचना भी आवश्यक होगा.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. कॉम्पिटिटर्स की ओर से दबाव बढ़ सकता है, जिससे मन थोड़ा चिंतित रहेगा.

बाजार में फंसे हुए धन को निकालने को लेकर भी मानसिक तनाव बना रह सकता है. इस समय किसी भी प्रकार का गलत या शॉर्टकट तरीका अपनाने से बचें. नियमों और ईमानदारी से किया गया कार्य ही भविष्य में लाभ देगा. मिड वीक के बाद किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता की मांग कर रहा है. अपने कार्य को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं जिम्मेदारी लेकर पूरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा. यदि आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो गलती होने की स्थिति में सीनियर की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

ऑफिस में आपकी मेहनत और ईमानदारी ही आपको सुरक्षित रखेगी. किसी भी तरह की राजनीति या गुटबाजी से दूर रहें. सप्ताह के अंत तक स्थितियां कुछ हद तक संतुलित होती नजर आएंगी.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आत्मसंयम और रणनीति का रहेगा. करियर में आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी करने की बजाय अपनी योजनाओं को मजबूत करें. जो लोग करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल प्रतीक्षा करना उचित रहेगा.

अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी. आने वाले समय में आपके धैर्य और सही निर्णयों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

पर्सनल लाइफ की बात करें तो बीते कुछ समय से जिन समस्याओं के कारण आप परेशान चल रहे थे, उनका समाधान इस सप्ताह निकलता हुआ दिखाई देगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अपने बेस्ट फ्रेंड्स की मदद से परिवारजनों के साथ उपजी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.

प्रेम संबंधों में फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है. उतावलापन या भावनाओं में लिया गया गलत निर्णय आपके रिश्ते में दरार ला सकता है. लव पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें और भरोसा बनाए रखें. विवाहित जातकों को भी जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह सीख देने वाला रहेगा. पढ़ाई या करियर को लेकर मन में असमंजस रह सकता है. किसी भी प्रकार का गलत रास्ता अपनाने से बचें. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक अनुशासन और मेहनत की आवश्यकता होगी.

अनुभवी लोगों और शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी रहेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और धैर्य से आगे बढ़ें.

भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल और मैरून

उपाय

  • मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.
  • “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • किसी भी प्रकार के झूठ और गलत कार्य से दूरी बनाए रखें.
  • जरूरतमंद को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह जोखिम लेना सही रहेगा?
उत्तर: नहीं, इस सप्ताह किसी भी प्रकार का जोखिम लेना नुकसानदायक हो सकता है.

प्रश्न 2: क्या कानूनी मामलों में सावधानी जरूरी है?
उत्तर: हां, झूठी गवाही या गलत पक्ष लेने से गंभीर परेशानी हो सकती है.

प्रश्न 3: प्रेम जीवन में किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: उतावलापन छोड़कर धैर्य और समझदारी से निर्णय लें.

प्रश्न 4: नौकरी में परेशानी से कैसे बचें?
उत्तर: अपना काम स्वयं जिम्मेदारी से करें और दूसरों पर निर्भर न रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Dec 2025 08:18 PM (IST)
Scorpio Vrishchik Rashifal Scorpio Weekly Horoscope
