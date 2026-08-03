Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 August 2026: धन लाभ के योग, बिजनेस में बढ़ेगा प्रभाव और मुनाफा
Aquarius Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और नौकरी में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, करियर, धन, स्वास्थ्य और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
कुंभ राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी और नैतिक मूल्यों का पालन करने से सम्मान भी बढ़ेगा. यदि आप बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में विचार करने के लिए समय अनुकूल है.
सुकर्मा योग के प्रभाव से व्यापारिक और राजनीतिक संपर्क मजबूत होंगे, जिससे बिजनेस का दायरा बढ़ेगा. एक साथ कई नए काम या ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे अच्छा मुनाफा हो सकता है. अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, इसलिए नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने काम पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी. जितना अधिक आप अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे, उतनी ही सफलता मिलने की संभावना रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से करियर में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
हालांकि, मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार काम न होने से बेचैनी महसूस हो सकती है. धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. अचानक धन लाभ होने की संभावना है. व्यापार में लाभ बढ़ेगा और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. यात्रा की बनाई गई योजना सफल हो सकती है, जिससे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
हेल्थ राशिफल
मानसिक बेचैनी और अधिक सोच-विचार के कारण तनाव महसूस हो सकता है. ध्यान, योग और पर्याप्त आराम आपको मानसिक रूप से संतुलित रखने में मदद करेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों का ऑनलाइन पढ़ाई में मन कम लगेगा. किसी विषय को बेहतर समझने के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास और अनुभव आधारित अध्ययन अधिक लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
उपाय
श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव को काले तिल मिले जल से अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे आर्थिक उन्नति, व्यापार में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
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