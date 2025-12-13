हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): स्वास्थ्य, प्यार और करियर में क्या कहता है सितारों का हाल

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): स्वास्थ्य, प्यार और करियर में क्या कहता है सितारों का हाल

Sagittarius weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह धनु राशि वालों के लिए व्यस्त. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें, धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 13 Dec 2025 08:30 PM (IST)
Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: धनु राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता कामकाज और घर-परिवार दोनों में ठीक-ठाक रहेगा. इस हफ्ते आपकी मेहनत को लोगों से सराहना मिल सकती है और काम के क्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ सकती है. पिछले हफ्तों की तुलना में आप खुद को थोड़ा आराम महसूस करेंगे और अपने काम से संतुष्ट रहेंगे.

इस हफ्ते आपके लिए यही सुझाव है कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण थकान या तनाव महसूस हो सकता है. घर का माहौल खुशहाल रहेगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

हेल्थ 

स्वास्थ्य के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ा सावधान रहना जरूरी है. काम का दबाव और सामाजिक जिम्मेदारियां आपको थकान या तनाव दे सकती हैं.

  • पर्याप्त नींद लें.
  • संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें.
  • हल्की एक्सरसाइज, योग या ध्यान करने की कोशिश करें.
  • छोटे-मोटे स्वास्थ्य लक्षण को नजरअंदाज न करें. इस हफ्ते खुद की देखभाल करने पर ध्यान दें.

बिज़नेस और करियर

  • व्यवसायियों और फ्रीलांसरों के लिए यह हफ्ता मुनाफे और नए अवसरों वाला रहेगा. पिछले समय की मेहनत अब रंग लाने लगेगी.
  • साझेदारी वाले व्यवसाय में तालमेल बेहतर रहेगा.
  • मार्केट में फंसी राशि निकालने में थोड़ा समय लग सकता है.
  • प्रतिस्पर्धा इस हफ्ते ज्यादा रहेगी, लेकिन आप रणनीति और धैर्य से काम करके सफलता हासिल कर सकते हैं.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए यह हफ्ता नए प्रोजेक्ट्स में सफलता और काम की सराहना देने वाला रहेगा.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में काम थोड़ा बढ़ सकता है. सहकर्मियों और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे काम में आसानी रहेगी. यदि आप प्रमोशन या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपकी मेहनत दिखाई देगी और अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वर्कलोड ज्यादा हो सकता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है.

लव और फैमिली 

प्यार और परिवार के मामले में यह हफ्ता ठीक-ठाक और सुखद रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के मौके हैं. परिवार में कोई बड़ा विवाद नहीं होगा. घरवालों के साथ समय बिताने और छोटी-छोटी आउटिंग्स की योजना बनाने का समय अच्छा रहेगा.

युवा और विद्यार्थी 

युवा और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह हफ्ता थोड़ा मिला-जुला रहेगा. मनोरंजन और दोस्तों के साथ समय बिताने का मन रहेगा, लेकिन पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही हो सकती है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. समय का सही इस्तेमाल करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 3 और 7
भाग्यशाली रंग: नारंगी और पीला

उपाय: इस हफ्ते शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और फूल चढ़ाएं. इससे मानसिक शक्ति बढ़ेगी और कामकाज में आसानी होगी.

FAQs

Q1: क्या इस हफ्ते करियर में सफलता मिलेगी?
A1: हां, मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं.

Q2: बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?
A2: हां, सोच-समझकर निवेश करें, जल्दबाजी से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 08:30 PM (IST)
Sagittarius Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Dhanu Rasifal
