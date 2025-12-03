हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज कुछ खास है? जानें 3 दिसंबर 2025 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 3 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Dec 2025 06:45 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि राशि के लिए आज यानी 3 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी ऊर्जा, कल्पना और उत्साह को बढ़ाएगा. किसी पुराने विचार को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी. काम में गति बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में प्रेम और अपनापन महसूस होगा, लेकिन हल्की चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है. छात्रों के लिए कला, संगीत और रचनात्मक विषयों में गहराई आएगी. सेहत में शरीर गर्म रह सकता है या थकान महसूस हो सकती है.

Career: रचनात्मक काम सफल.
Love: प्रेम बढ़ेगा.
Education: कला–विषय अच्छे.
Health: थकान–गरमाहट.
Finance: शौक पर खर्च.
उपाय: गाय को गुड़ दें.
Lucky Color: Purple . Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियां बढ़ाएगा. किसी पारिवारिक विषय पर मन अशांत रह सकता है. काम में ध्यान कम लगेगा लेकिन आपका अनुभव आपको गलत दिशा में नहीं जाने देगा. रिश्तों में दूरी या कम संवाद से भारीपन महसूस होगा. छात्रों के लिए पढ़ाई धीमी चलेगी पर पुराने अध्याय दोहराने का समय अच्छा है. स्वास्थ्य में सिर भारी या नींद कम हो सकती है.

Career: ध्यान कमजोर.
Love: दूरी बनी रहेगी.
Education: पुनरावृत्ति ठीक.
Health: थकान–नींद कम.
Finance: घरेलू खर्च.
उपाय: काला कपड़ा दान करें.
Lucky Color: Brown . Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आपकी वाणी और विचारों को तेज़ करेगा. आप आज बातों में बहुत स्पष्ट रहेंगे, जिससे लोग प्रभावित भी होंगे और कुछ असहज भी. काम में आपके सुझाव महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. रिश्तों में साफ़-सुथरी बातचीत गलतफ़हमी मिटाएगी. छात्रों के लिए तर्क, गणित, विश्लेषण और विज्ञान वाले विषय बहुत अच्छे. स्वास्थ्य में गर्दन–कंधे में हल्का खिंचाव.

Career: बातचीत प्रभावशाली.
Love: साफ़ बात.
Education: तर्क–ज्ञान मजबूत.
Health: गर्दन–कंधा तनाव.
Finance: यात्रा खर्च.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color: Blue . Lucky Number: 4

मीन (Pisces) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी कमाई, खर्च और आत्मसम्मान पर असर डालेगा. किसी छोटी खरीदारी या अचानक खर्च की स्थिति बनेगी. काम में व्यावहारिक होकर निर्णय लेना लाभ देगा. रिश्तों में आपकी नरमी और मधुरता लोगों को आपकी ओर खींचेगी. छात्रों के लिए सामान्य दिन—व्यावहारिक विषयों में समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य में गला सूखना या हल्की कमजोरी.

Career: व्यावहारिक निर्णय.
Love: नरमी लाभ देगी.
Education: सामान्य, स्थिर.
Health: गला सूखेगा.
Finance: अचानक खर्च.
उपाय: चावल दान करें.
Lucky Color: White . Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 03 Dec 2025 06:25 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget