Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि राशि के लिए आज यानी 3 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी ऊर्जा, कल्पना और उत्साह को बढ़ाएगा. किसी पुराने विचार को दोबारा शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी. काम में गति बनी रहेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में प्रेम और अपनापन महसूस होगा, लेकिन हल्की चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है. छात्रों के लिए कला, संगीत और रचनात्मक विषयों में गहराई आएगी. सेहत में शरीर गर्म रह सकता है या थकान महसूस हो सकती है.

Career: रचनात्मक काम सफल.

Love: प्रेम बढ़ेगा.

Education: कला–विषय अच्छे.

Health: थकान–गरमाहट.

Finance: शौक पर खर्च.

उपाय: गाय को गुड़ दें.

Lucky Color: Purple . Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियां बढ़ाएगा. किसी पारिवारिक विषय पर मन अशांत रह सकता है. काम में ध्यान कम लगेगा लेकिन आपका अनुभव आपको गलत दिशा में नहीं जाने देगा. रिश्तों में दूरी या कम संवाद से भारीपन महसूस होगा. छात्रों के लिए पढ़ाई धीमी चलेगी पर पुराने अध्याय दोहराने का समय अच्छा है. स्वास्थ्य में सिर भारी या नींद कम हो सकती है.

Career: ध्यान कमजोर.

Love: दूरी बनी रहेगी.

Education: पुनरावृत्ति ठीक.

Health: थकान–नींद कम.

Finance: घरेलू खर्च.

उपाय: काला कपड़ा दान करें.

Lucky Color: Brown . Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आपकी वाणी और विचारों को तेज़ करेगा. आप आज बातों में बहुत स्पष्ट रहेंगे, जिससे लोग प्रभावित भी होंगे और कुछ असहज भी. काम में आपके सुझाव महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. रिश्तों में साफ़-सुथरी बातचीत गलतफ़हमी मिटाएगी. छात्रों के लिए तर्क, गणित, विश्लेषण और विज्ञान वाले विषय बहुत अच्छे. स्वास्थ्य में गर्दन–कंधे में हल्का खिंचाव.

Career: बातचीत प्रभावशाली.

Love: साफ़ बात.

Education: तर्क–ज्ञान मजबूत.

Health: गर्दन–कंधा तनाव.

Finance: यात्रा खर्च.

उपाय: तुलसी को जल दें.

Lucky Color: Blue . Lucky Number: 4

मीन (Pisces) राशिफल, 3 दिसंबर 2025

मेष चंद्रमा आज आपकी कमाई, खर्च और आत्मसम्मान पर असर डालेगा. किसी छोटी खरीदारी या अचानक खर्च की स्थिति बनेगी. काम में व्यावहारिक होकर निर्णय लेना लाभ देगा. रिश्तों में आपकी नरमी और मधुरता लोगों को आपकी ओर खींचेगी. छात्रों के लिए सामान्य दिन—व्यावहारिक विषयों में समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य में गला सूखना या हल्की कमजोरी.

Career: व्यावहारिक निर्णय.

Love: नरमी लाभ देगी.

Education: सामान्य, स्थिर.

Health: गला सूखेगा.

Finance: अचानक खर्च.

उपाय: चावल दान करें.

Lucky Color: White . Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.