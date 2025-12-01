Mithun Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाली है. करियर और रोज़गार से जुड़े अटके हुए काम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है. पहले से नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस में नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति

पैसों के मामले में सप्ताह बहुत मजबूत रहेगा. पहले किए गए निवेश से बढ़िया लाभ मिल सकता है. बिज़नेस में विस्तार की योजनाएँ सफल होंगी और मार्केट में फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है. प्रॉपर्टी खरीदने–बेचने की योजना लंबे समय से अटकी थी तो इस सप्ताह पूरा होने की संभावना है. कोर्ट या कानूनी मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में रहेगा.

बिज़नेस और करियर

व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. मिड वीक में करियर या बिज़नेस से जुड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, जो लाभ देने वाली रहेगी. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो आगे चलकर उपयोगी साबित होगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह सामान्य रहेगा. काम का बोझ बढ़ने से हल्की थकान या नींद कम हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती. नियमित दिनचर्या और पानी का सेवन बढ़ाएँ.

प्रेम संबंध

लव लाइफ में मधुरता और प्रगाढ़ता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. यदि कोई गलतफहमी चल रही थी, तो इस सप्ताह दूर हो जाएगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा और जीवनसाथी हर काम में सहयोग देंगे.

परिवार

घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. परिवारजनों का पूरी तरह समर्थन मिलेगा. किसी शुभ काम या उत्सव का आयोजन भी संभव है.

युवा और छात्र

युवाओं के लिए यह सप्ताह लक्ष्य स्पष्ट करने और आगे बढ़ने का है. छात्रों को पढ़ाई में अच्छी प्रगति मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी समय अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गरीबों को मूंग दान करें.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?

A1: हां, बॉस की कृपा से नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन की संभावना है.

Q2: क्या प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे?

A2: हां, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे.

Q3: बिज़नेस में किस तरह का लाभ होगा?

A3: पार्टनरशिप और फॉरेन डील से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q4: क्या प्रेम संबंध में प्रगति होगी?

A4: हां, रिश्ते को विवाह में बदलने के योग प्रबल हैं.

Q5: क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?

A5: हां, स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, बस नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.