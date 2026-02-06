Mithun Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (4th House) में गोचर कर रहे हैं. यह भाव सुख और माता का होता है, जहाँ चंद्रमा की उपस्थिति आज भूमि-भवन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कुछ अड़चनें पैदा कर सकती है. आज आपको अपने जीवन के प्रति नजरिया (Perspective) बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि दृष्टिकोण में बदलाव ही आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. शरीर में किसी प्रकार का विकार या इन्फेक्शन उभर सकता है. मानसिक तनाव का असर शारीरिक ऊर्जा पर भी पड़ेगा. आज खुद को शांत रखने की कोशिश करें और संतुलित आहार लें. खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यवसायिक दृष्टि से आज का दिन "सोच-समझकर कदम उठाने" का है. किसी भी नए निवेश से पहले उसके लाभ-हानि (Pros and Cons) की गहराई से जांच कर लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.

विशेष सलाह: आज घर की बातों को बिजनेस में न लाएं. घरेलू समस्याओं के कारण मानसिक भटकाव हो सकता है, जिससे आपके व्यापारिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. घर की बात घर तक रखना ही आपके मुनाफे के लिए बेहतर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपको अपनी गति बढ़ानी होगी. अपने किसी भी काम को पेंडिंग (Pending) न छोड़ें, वरना आप दूसरों से पिछड़ते चले जाएंगे. काम के बोझ या किसी तकनीकी समस्या के कारण तनाव रह सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें और नकारात्मकता से दूर रहें.

शिक्षा और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का दिन संयम की परीक्षा का है. प्रैक्टिस के दौरान किसी साथी से झड़प या विवाद की संभावना है. यदि गलती आपकी हो, तो तुरंत माफी मांग लें और यदि सामने वाले की हो, तो उसे माफ कर आगे बढ़ें. अपना पूरा ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चुनौतियां आ सकती हैं. सदस्यों के बीच मनमुटाव या वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में एक कुशल मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए परिवार में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी. कड़वे शब्दों के प्रयोग से बचें.

शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक.

सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 तक. भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

येलो (पीला) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी. भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा?

नहीं, चंद्रमा के चौथे भाव में होने से भूमि-भवन के कार्यों में बाधा के योग हैं. आज केवल कागजी कार्रवाई की जांच करें, अंतिम निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें.

2. ऑफिस में तनाव कम करने के लिए क्या करें?

आज अपने कार्यों की एक सूची (To-do list) बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें तेजी से पूरा करें. पेंडिंग काम ही तनाव का मुख्य कारण बनेंगे.

3. घर और बिजनेस के बीच संतुलन कैसे बनाएं?

काम के घंटों के दौरान फोन पर पारिवारिक चर्चाओं से बचें. कार्यक्षेत्र पर केवल पेशेवर (Professional) बने रहना ही आपकी मानसिक शांति की चाबी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.