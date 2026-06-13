हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 13 June 2026: मिथुन राशि बिजनेस में रहेगा उतार-चढ़ाव का माहौल, धन हानि से बचने को सोच-समझकर करें निवेश

Aaj ka Mithun Rashifal 13 June 2026: मिथुन राशि बिजनेस में रहेगा उतार-चढ़ाव का माहौल, धन हानि से बचने को सोच-समझकर करें निवेश

Gemini Horoscope 13 June 2026: मिथुन राशि वालों को बिजनेस में उतार-चढ़ाव और धन हानि से रहना होगा सावधान, क्या शनिवार को वीकेंड वर्क प्रेशर बढ़ाएगा मानसिक थकान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mithun Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. व्यापार में आज आपके लिए दिन उतार-चढ़ाव से पूरी तरह भरा रहेगा, बाजार की मंदी के कारण आपको किसी प्रकार की बड़ी 'धन हानि' होने की आशंका है, इसलिए धन का नया निवेश बहुत सोच-समझकर ही करें. 

ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने से कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली कोई मुख्य यात्रा आज ऐन वक्त पर किसी कारणवश कैंसिल हो सकती है. मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स छिटक सकते हैं, आज मार्केटिंग में नई जान फूंकने की जरूरत है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन कड़े संघर्ष और दफ्तर के अशांत माहौल से खुद को बचाने की बड़ी चेतावनी दे रहा है. वीकेंड पर अत्यधिक 'वर्क प्रेशर' (काम का बोझ) आज आपको मानसिक रूप से बुरी तरह थका सकता है; ऑफिस की अंदरूनी राजनीति आज आपके करियर की गति को थोड़ा धीमा करेगी जिससे आप परेशान रहेंगे. 

ऑफिस से जुड़ी कुछ जटिल समस्याओं में उलझने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि मन में सबसे खराब संभावना की कल्पना करके बेवजह अपना मानसिक तनाव न बढ़ाएं, पूरी तरह सावधान रहें. घरेलू झगड़े का असर भी आज आपकी कार्यशैली पर साफ दिख सकता है; वीकेंड पर काम के बारे में कोई अनचाही खबर आने की आशंका बनी हुई है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन पशोपेश और असमंजस की स्थिति लेकर आया है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज इस भयंकर पशोपेश (द्वंद्व) में रहेंगे कि क्या करें और क्या न करें, जिससे ध्यान भटकेगा. सलाह यही है कि फालतू की चर्चाओं में अपना कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें और केवल अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर आपके पारिवारिक आचार-विचार और वैचारिक तालमेल थोड़े बिगड़े रह सकते हैं, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है; रिश्तों को बचाने के लिए आज शांत रहना ही सबसे हितकर होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की राजनीति और प्रोजेक्ट्स की चिंताएं मानसिक रूप से थका सकती हैं. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें और शिव आराधना का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: शुक्र ग्रह की कृपा से चमक सकती है किस्मत! शुक्रवार को करें ये आसान उपाय

यह भी पढ़े- Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 13 June 2026: मिथुन राशि बिजनेस में रहेगा उतार-चढ़ाव का माहौल, धन हानि से बचने को सोच-समझकर करें निवेश
मिथुन राशिफल 13 जून 2026 बिजनेस में रहेगा उतार-चढ़ाव का माहौल, धन हानि से बचने को सोच-समझकर करें निवेश
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 13 June 2026: वृषभ राशि सर्वाअमृत योग से मिलेगा नया इनकम सोर्स, रुका धन मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति
वृषभ राशिफल 13 जून 2026 सर्वाअमृत योग से मिलेगा नया इनकम सोर्स, रुका धन मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 13 June 2026: मेष राशि सुकर्मा योग से नए शोरूम या ब्रांच खोलने का है शुभ दिन, बाजार में तेजी से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू
मेष राशिफल 13 जून 2026 सुकर्मा योग से नए शोरूम या ब्रांच खोलने का है शुभ दिन, बाजार में तेजी से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू
राशिफल
Rashifal 13 June 2026: मेष से मीन तक 13 जून का राशिफल, शनिवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, बरसेगी शनिदेव की असीम कृपा!
आज का राशिफल: 13 जून 2026 को तुला, कुंभ और मीन राशि वालों को मिलेगा अटका हुआ धन, करियर में बड़ी तरक्की के योग
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget