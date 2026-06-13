Aaj ka Mithun Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई और सूझबूझ बरतने का संकेत दे रहा है. व्यापार में आज आपके लिए दिन उतार-चढ़ाव से पूरी तरह भरा रहेगा, बाजार की मंदी के कारण आपको किसी प्रकार की बड़ी 'धन हानि' होने की आशंका है, इसलिए धन का नया निवेश बहुत सोच-समझकर ही करें.

ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने से कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली कोई मुख्य यात्रा आज ऐन वक्त पर किसी कारणवश कैंसिल हो सकती है. मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स छिटक सकते हैं, आज मार्केटिंग में नई जान फूंकने की जरूरत है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन कड़े संघर्ष और दफ्तर के अशांत माहौल से खुद को बचाने की बड़ी चेतावनी दे रहा है. वीकेंड पर अत्यधिक 'वर्क प्रेशर' (काम का बोझ) आज आपको मानसिक रूप से बुरी तरह थका सकता है; ऑफिस की अंदरूनी राजनीति आज आपके करियर की गति को थोड़ा धीमा करेगी जिससे आप परेशान रहेंगे.

ऑफिस से जुड़ी कुछ जटिल समस्याओं में उलझने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि मन में सबसे खराब संभावना की कल्पना करके बेवजह अपना मानसिक तनाव न बढ़ाएं, पूरी तरह सावधान रहें. घरेलू झगड़े का असर भी आज आपकी कार्यशैली पर साफ दिख सकता है; वीकेंड पर काम के बारे में कोई अनचाही खबर आने की आशंका बनी हुई है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन पशोपेश और असमंजस की स्थिति लेकर आया है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज इस भयंकर पशोपेश (द्वंद्व) में रहेंगे कि क्या करें और क्या न करें, जिससे ध्यान भटकेगा. सलाह यही है कि फालतू की चर्चाओं में अपना कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें और केवल अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. बारहवें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर आपके पारिवारिक आचार-विचार और वैचारिक तालमेल थोड़े बिगड़े रह सकते हैं, जिससे घर की सुख-शांति प्रभावित हो सकती है; रिश्तों को बचाने के लिए आज शांत रहना ही सबसे हितकर होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की राजनीति और प्रोजेक्ट्स की चिंताएं मानसिक रूप से थका सकती हैं. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें और शिव आराधना का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: शुक्र ग्रह की कृपा से चमक सकती है किस्मत! शुक्रवार को करें ये आसान उपाय

यह भी पढ़े- Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.