Aaj ka Mithun Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और आधुनिक तकनीक से लाभ कमाने का है. बिजनेस में 'न्यू टेक्नोलॉजी' शामिल करने से पुरानी आ रही सभी दिक्कतों से बड़ी राहत मिलेगी; प्रोडक्शन (उत्पादन) में बंपर बढ़ोतरी होगी और कस्टमर सर्विस सुधरेगी. अपने लक्ष्यों को दोबारा बारीकी से देखने और प्राथमिकताओं को तय करने से बिजनेसमैन की आगे बढ़ने की दिशा पूरी तरह साफ होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन वर्कलोड से मुक्ति पाने और उत्पादकता को दुगना करने का साबित होगा. दोपहर के समय अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखने से काम पर आपका पूरा ध्यान लगेगा; बार-बार नोटिफिकेशन्स से ध्यान नहीं भटकेगा और आपकी उत्पादकता (Productivity) काफी बढ़ जाएगी. एंप्लॉयड पर्सन पर से आज काम का बोझ कम होगा, जिससे वे अपनी दूरदर्शिता के बल पर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर सकेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपने स्टडी मटेरियल को संभालने का कड़ा संकेत दे रहा है. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत तो करेगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के नोट्स आज अस्त-व्यस्त रहने के कारण ऐन वक्त पर किसी जरूरी टॉपिक को ढूंढना आपके लिए मुश्किल साबित होगा, जिससे थोड़ी परेशानी रहेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और गहराई लेकर आया है. दशम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज डे स्टार्टिंग में ही आपके घरेलू और व्यक्तिगत कार्यों में गजब की मानसिक स्पष्टता नजर आएगी. रिश्तों में एक-दूसरे के प्रति समर्पण की भावना आने से पुरानी दरारें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी, जिससे परिवार में जुड़ाव मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. व्यावसायिक रोडमैप साफ होने और दफ्तर की परेशानियां कम होने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से गजब की स्फूर्ति और नया जोश बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज दशवें चंद्रमा की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें. आज के दिन सुबह गणेश जी को हरी दूर्वा और बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

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