Aries Weekly Horoscope (06 to 12 October): मेष राशि वालों को इस सप्ताह सफलता और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा
Aries Weekly Horoscope: मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है? प्रेम, धन, करियर, व्यापार और सेहत के लिहाज से 6 से 12 अक्टूबर, 2025 का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Aries Saptahik Rashifal 06 to 12 October, 2025: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. हफ्ते की शुरुआत में मेहनत का पूरा फल न मिलने से मन में निराशा हो सकती है. लेकिन सप्ताह के मध्य से स्थितियाँ आपके पक्ष में बदलनी शुरू होंगी और धीरे-धीरे हालात संभल जाएंगे. आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता बरतें. इस सप्ताह यात्रा करते समय गाड़ी सावधानी से चलाएँ, चोट या दुर्घटना का खतरा बन सकता है. पेट से जुड़ी समस्या जैसे गैस या एसिडिटी भी परेशान कर सकती है. जीवनसाथी की सेहत पर विशेष ध्यान दें और समय-समय पर उनका हालचाल लेते रहें.
व्यवसाय राशिफल
बिज़नेस से जुड़े कार्यों में बाधाएँ सामने आ सकती हैं. खासकर पैतृक संपत्ति, ज़मीन-जायदाद या निवेश संबंधी मामलों में कानूनी उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं. इस समय धैर्य रखना और हर निर्णय सोच-समझकर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा. जल्दबाज़ी से बचें.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा जातकों को इस सप्ताह ऑफिस में दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें और गुस्से पर नियंत्रण रखें. वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाने में मुश्किल हो सकती है.
लव व परिवार राशिफल
घर-परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन संवाद से हल संभव है. प्रेम संबंधों में जल्दबाज़ी में कोई कदम न उठाएँ, वरना गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं.
युवा राशिफल
त्योहारी माहौल के कारण पढ़ाई में मन भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निरंतर परिश्रम करना होगा. आलस्य से बचें, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
उपाय
इस सप्ताह हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
-
शुभ अंक: 9
-
शुभ रंग: लाल
-
शुभ दिन: मंगलवार
FAQs
Q1. क्या मेष राशि वालों को इस सप्ताह निवेश करना चाहिए?
नहीं, निवेश सोच-समझकर करें. जल्दबाज़ी नुकसानदायक हो सकती है.
Q2. क्या इस सप्ताह मेष राशि के लिए यात्रा शुभ है?
लंबी यात्रा से बचें. यदि ज़रूरी हो तो पूरी सावधानी रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL