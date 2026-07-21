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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 21 July 2026: जीवनसाथी से विवाद की आशंका, करियर में मिलेगी खुशखबरी, कारोबार में सोच-समझकर लें फैसले

Aaj ka Mesh Rashifal 21 July 2026: जीवनसाथी से विवाद की आशंका, करियर में मिलेगी खुशखबरी, कारोबार में सोच-समझकर लें फैसले

Aries Horoscope: क्या 21 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों की सैलरी बढ़ सकती है, बिजनेस में नई सीख मिलेगी और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 21 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी. चित्रा नक्षत्र रात्रि 8:49 बजे तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सिद्ध योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:54 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सीख और सुधार का रहेगा. नए व्यापारियों को काम टालने और लंबित रखने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि समय पर पूरे किए गए कार्य ही भविष्य में सफलता दिलाएंगे. यदि आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें. प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों से सीख लेकर अपने कारोबार में बदलाव करना भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए सिद्ध योग शुभ संकेत दे रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिसमें नई जिम्मेदारियों के साथ वेतन वृद्धि या करियर ग्रोथ पर भी चर्चा होने की संभावना है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपकी मेहनत का आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को मौसम के प्रभाव से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ताकि कार्य और लक्ष्य समय पर पूरे हो सकें.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में संतुलित सोच अपनाने की आवश्यकता है. शेयर बाजार या किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. दूसरी ओर नौकरी से जुड़े लोगों को अतिरिक्त आय या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. छोटे भाई-बहनों के साथ सहयोग और स्नेह बनाए रखें. परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और खुशियां साझा करने का अवसर भी मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

बदलते मौसम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. विशेष रूप से मार्केटिंग या फील्ड वर्क करने वाले लोगों को खानपान और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए. पर्याप्त आराम और पानी का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज नकारात्मक और भ्रमित करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और दूसरों की बातों में आकर अपना फोकस न खोएं. नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच ही सफलता दिलाएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. छोटे भाई-बहनों या जरूरतमंद लोगों को बैंगनी रंग की कोई उपयोगी वस्तु या फल दान करें. इससे पारिवारिक संबंध मधुर होंगे, करियर में प्रगति मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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