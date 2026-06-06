Aaj ka Mesh Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन एसेट्स वैल्यू (संपत्ति मूल्य) में बड़ी बढ़ोतरी का है. बिजनेस एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से आपको भविष्य का बड़ा रोडमैप और आगे की प्लानिंग बनाने में गजब की आसानी होगी. हालांकि, बिजनेसमैन को बाजार की चाल को देखते हुए अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो बाजार के लोग आपकी भावनाओं (इमोशंस) का गलत फायदा उठा सकते हैं; कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मानस बन सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन नेटवर्क विस्तार और डिजिटल माध्यमों से करियर चमकाने का रहेगा. ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अपने नेटवर्क के विस्तार पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अच्छे संपर्क आपके काम को आसान बना देंगे. जो युवा इन दिनों नई नौकरी तलाश रहे हैं, वे आज ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद लें, योग्यतानुसार शानदार जॉब अवश्य मिलेगी; सकारात्मक सोच से वर्कस्पेस की हर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन शनिदेव की विशेष कृपा पाने का रहेगा. दसवां चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी मल्टी-टैलेंट प्रतिभा के बल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रतियोगिता का हिस्सा बनने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सात्विकता बढ़ाने वाला रहेगा. गर् करण के प्रभाव से आज आपका मन धार्मिक कार्यों और स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स की तरफ काफी ज्यादा लगा रहेगा, जिससे घर में शांति रहेगी. जो जातक अभी तक सिंगल (कुंवारे) हैं, वे प्रेम या विवाह के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की भूल बिल्कुल न करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. राजनीतिक उन्नति होने और एसेट्स वैल्यू बढ़ने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और फ्रेश महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष कृपा पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ के पास मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं.

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