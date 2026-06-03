Aaj ka Mesh Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-मृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

शुभ योग के प्रभाव से आफ्टरनून मार्केट में किसी मुख्य पार्टी से अच्छी बातचीत होने की संभावना है, जिससे व्यापार में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. बिजनेसमैन आज बड़े ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलाब्रेशन करके अपनी बाजार में पहुंच बढ़ाएं. हालांकि, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की प्रभावशीलता पर सवाल उठने से आपको न्यू प्लानिंग बनानी पड़ सकती है और पुरानी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने से आज दफ्तर में काम पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया न मिलने से परेशानी होगी. सीनियर या टीम लीडर के छुट्टी पर होने से एंप्लॉयड पर्सन को बिना उचित मार्गदर्शन के आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा. मार्केटिंग के जातकों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, जोश में होश खोने जैसी गलती करने से बचें, अन्यथा बनते कार्य बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन संयम बरतने का है. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय तो कराएगा, लेकिन पढ़ाई के प्रति लापरवाही नुकसान दे सकती है. स्टूडेंट्स को आज स्टडी करते समय अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट (एकाग्र) रखना होगा, तभी आप विषयों को अच्छे से समझ पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. घर में किसी बात को लेकर परिवार के लोग छोटी-छोटी बातों पर भड़क सकते हैं, जिससे माहौल प्रभावित होगा. अपने लव और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और गुस्से से बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सुबह की हल्की धूप लेना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, इससे मन में सकारात्मकता भरेगी. परिवार में वैचारिक मतभेदों के कारण शाम को रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज बुधवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.

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