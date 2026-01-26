Mesh Rashifal 26 January 2026: मेष राशि का मन रहेगा प्रसन्न, करियर और धन लाभ के बन रहे हैं योग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 26 January 2026: मेष राशि का मन रहेगा प्रसन्न, करियर और धन लाभ के बन रहे हैं योग

Aries Horoscope 26 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Jan 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 26 January 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसर लेकर आया है. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, मन की शांति और उत्साह बना रहेगा. साध्य और शुभ योग के प्रभाव से आज कई क्षेत्रों में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे. यदि आप नियमित रूप से योग, प्राणायाम और वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. पुराने शारीरिक दर्द या थकान में भी सुधार महसूस हो सकता है.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है. विशेषकर ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल सर्विस, आउटसोर्सिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. सप्ताह की शुरुआत में लिया गया कोई निर्णय भविष्य में लाभ दिला सकता है. निवेश से पहले सही योजना बनाना जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं. आपकी स्मार्ट वर्किंग और प्रोफेशनल एप्रोच से किसी एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर मिलने की संभावना है. वर्तमान नौकरी में भी आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से निभाएंगे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है. अचानक धन लाभ के संकेत हैं. रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. हालांकि अनावश्यक खर्च से बचें और भविष्य के लिए सेविंग पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. पिता के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद समाप्त हो सकते हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ समझ बेहतर होगी. आपसी संवाद रिश्तों को और मजबूत करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है. देवगण योग के प्रभाव से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी. यदि आप स्मार्ट स्टडी अपनाते हैं तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग रेड 
भाग्यशाली अंक 3 
अनलकी अंक 6 

उपाय

  1. आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें.

  2. हनुमान चालीसा का पाठ करें.

  3. लाल रंग की वस्तु का दान करें.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नौकरी बदलना शुभ रहेगा?
उत्तर. हां सही अवसर मिलने पर नौकरी बदलने का निर्णय लाभकारी हो सकता है.

प्रश्न 2. क्या आज निवेश करना सही है?
उत्तर. सीमित और सोच समझकर किया गया निवेश शुभ रहेगा.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष करें?
उत्तर. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Jan 2026 02:00 AM (IST)
