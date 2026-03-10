Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mesh Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिसके कारण दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कुछ मामलों में मानसिक तनाव या असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार या ननिहाल पक्ष से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें.

करियर और जॉब राशिफल:

कार्यस्थल पर आज आपको अपेक्षित परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. मेहनत करने के बावजूद उसका पूरा फल तुरंत नहीं मिल पाएगा. कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके प्रयासों को सही पहचान नहीं मिल रही है. ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने काम पर फोकस बनाए रखें. भविष्य में यही मेहनत आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यदि बिजनेस में हर निर्णय केवल एक व्यक्ति पर निर्भर है तो इससे काम की गति धीमी हो सकती है. आज बिजनेस में जिम्मेदारियां बांटने और टीम को मजबूत बनाने की योजना बनाना लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ परिस्थितियां आपको असमंजस में डाल सकती हैं, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति संभल सकती है. आर्थिक मामलों में भी दिन सामान्य रहेगा, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें.

लव लाइफ और परिवार राशिफल:

परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और उन्हें समय देना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल:

छात्रों, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को आज सही मार्गदर्शन मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होगा. अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अनुभवी लोगों से सलाह लेने का प्रयास करें.

सेहत राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा. थकान, तनाव या पुरानी समस्या परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लेने से राहत मिलेगी.

लक्की रंग: पर्पल

लक्की नंबर: 1

अनलक्की नंबर: 6

उपाय: आज भगवान हनुमान की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति और साहस प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.