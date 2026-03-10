हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 10 March 2026: मेष राशि वाणी पर रखें संयम, बहस से बचें, पढ़ें मंगलवार का राशिफल

Aaj Ka Mesh Rashifal 10 March 2026: मेष राशि वाणी पर रखें संयम, बहस से बचें, पढ़ें मंगलवार का राशिफल

Aries Horoscope 10 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mesh Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिसके कारण दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कुछ मामलों में मानसिक तनाव या असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार या ननिहाल पक्ष से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए बातचीत में सावधानी रखें.

करियर और जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर आज आपको अपेक्षित परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. मेहनत करने के बावजूद उसका पूरा फल तुरंत नहीं मिल पाएगा. कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके प्रयासों को सही पहचान नहीं मिल रही है. ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने काम पर फोकस बनाए रखें. भविष्य में यही मेहनत आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यदि बिजनेस में हर निर्णय केवल एक व्यक्ति पर निर्भर है तो इससे काम की गति धीमी हो सकती है. आज बिजनेस में जिम्मेदारियां बांटने और टीम को मजबूत बनाने की योजना बनाना लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ परिस्थितियां आपको असमंजस में डाल सकती हैं, लेकिन समझदारी से काम लेने पर स्थिति संभल सकती है. आर्थिक मामलों में भी दिन सामान्य रहेगा, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें.

लव लाइफ और परिवार राशिफल:
परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझना और उन्हें समय देना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल:
छात्रों, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को आज सही मार्गदर्शन मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी होगा. अपने लक्ष्य पर फोकस करें और अनुभवी लोगों से सलाह लेने का प्रयास करें.

सेहत राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा. थकान, तनाव या पुरानी समस्या परेशान कर सकती है. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लेने से राहत मिलेगी.

लक्की रंग: पर्पल
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 6

उपाय: आज भगवान हनुमान की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति और साहस प्राप्त होगा.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि के लिए करियर में परेशानी हो सकती है?
हाँ, मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

2. क्या मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक है?
दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बिजनेस में जिम्मेदारियां बांटना और टीम को मजबूत करना जरूरी रहेगा.

3. मेष राशि वालों को आज स्वास्थ्य के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए?
तनाव और थकान से बचें, पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 10 March 2026: मेष राशि वाणी पर रखें संयम, बहस से बचें, पढ़ें मंगलवार का राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 10 March 2026: मेष राशि वाणी पर रखें संयम, बहस से बचें, पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 10 मार्च 2026 को इन 3 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की विशेष कृपा, पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल
कल का राशिफल: वृषभ राशि के लिए पैतृक संपत्ति का योग, जानें हनुमान जी की कृपा से किस राशि के दूर होंगे संकट? पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल
राशिफल
Tarot Card Reading 10 March 2026: कन्या राशि वालों पर आर्थिक संकट, उधार लेने की आ सकती है नौबत! जानें टैरो कार्ड्स की बड़ी चेतावनी
Tarot Card Reading: कन्या राशि वालों पर आर्थिक संकट, उधार लेने की आ सकती है नौबत! जानें टैरो कार्ड्स की बड़ी चेतावनी
राशिफल
Tarot Card Reading: 9 मार्च 2026 वृषभ और कन्या वाले रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के टैरो कार्ड्स?
Tarot Card Reading: 9 मार्च 2026 वृषभ और कन्या वाले रहें सावधान! जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के टैरो कार्ड्स?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget