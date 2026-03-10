हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 10 March 2026: मिथुन राशि कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा काम का दबाव, व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत

Gemini Horoscope 10 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Mithun Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा और कार्यभार दोनों बढ़ सकते हैं. हालांकि मेहनत और धैर्य से आप अपने विरोधियों पर बढ़त बना सकते हैं. दिन चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी लेकर आएगा, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा. यदि आप अपने काम को व्यवस्थित तरीके से और सही टाइम टेबल के साथ करेंगे तो तय समय से पहले कार्य पूरा करने में सफल हो सकते हैं. अपने सहयोगियों के सुझावों को भी महत्व दें, इससे काम की गुणवत्ता बेहतर होगी और आपकी छवि मजबूत बनेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज नई योजनाओं की शुरुआत करने का अच्छा समय है. यदि आप किसी बड़े व्यापारिक इवेंट, एक्सपो या ट्रेड फेयर में भाग लेने की योजना बना रहे हैं तो उसकी तैयारी आज से शुरू करना लाभदायक रहेगा. ऐसे आयोजनों में ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों से सीधा संपर्क होने से बड़ी डील्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है. 

लव लाइफ और परिवार राशिफल:
परिवार के मामलों में आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है. हर्षण योग के प्रभाव से किसी दुविधा की स्थिति बन सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. परिस्थितियों को समझकर सही समय का इंतजार करना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल:
छात्रों, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है. अनावश्यक चिंताओं में समय बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई और अभ्यास पर ध्यान दें. सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास भविष्य में सफलता दिला सकते हैं.

सेहत राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन संतुलित आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना जरूरी है. योग और प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी.

लक्की रंग: गोल्डन
लक्की नंबर: 8
अनलक्की नंबर: 5

उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी में काम बढ़ सकता है?
हाँ, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन सहयोगियों का सहयोग भी मिलेगा.

2. क्या मिथुन राशि के लिए व्यापार में नए अवसर मिलेंगे?
हाँ, व्यापारिक इवेंट और एक्सपो की योजना बनाकर नए अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं.

3. मिथुन राशि वालों को आज स्वास्थ्य के मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए?
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और योग पर ध्यान देना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
