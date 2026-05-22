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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 22 May 2026: मेष राशि विपरीत गोचर से बैंक में गोल-गोल घूमेगी लोन की फाइल, बिजनेस स्टेटस में सुधार के बाद ही मिलेंगे नए प्रोजेक्ट

Aaj ka Mesh Rashifal 22 May 2026: मेष राशि विपरीत गोचर से बैंक में गोल-गोल घूमेगी लोन की फाइल, बिजनेस स्टेटस में सुधार के बाद ही मिलेंगे नए प्रोजेक्ट

Aries Horoscope 22 May 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे.

वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर काफी संघर्ष और धैर्य रखने का है. वर्तमान में ग्रह गोचर आपके विपरीत चल रहा है, जिसके कारण बैंक में बिजनेस लोन के लिए लगाई गई आपकी फाइल आज ऑफिसों में गोल-गोल घूमती रहेगी और आपको लोन स्वीकृति के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. आपको अपने बिजनेस स्टेटस (व्यापारिक स्थिति) में सुधार लाना होगा, तभी आप नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर पाएंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जल्दबाजी में बिजनेस से जुड़ा कोई भी बड़ा डिसीजन (निर्णय) न लें, क्योंकि यह शॉर्टकट आपके लिए भारी आर्थिक नुकसानदायक साबित हो सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. यदि आप जॉब कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स (संवाद शैली) पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी (नेतृत्व क्षमता) में बड़ा सुधार हो सके. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति और काम में सुधार केवल तभी आएगा जब आप खुद को पुरानी परफॉर्मेंस से बेहतर साबित करेंगे. कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहकर सिर्फ अपने काम और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और कुछ नया सीख रहे लर्नर्स के लिए शुक्रवार का दिन सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का है. मानसिक भटकाव और पढ़ाई के दबाव से बचने के लिए आज आप मोटिवेशनल स्टोरीज (प्रेरणादायक कहानियाँ) ज्यादा से ज्यादा पढ़ें. यह आदत आपको हर परिस्थिति में पॉजिटिव (सकारात्मक) फील कराएगी और आपकी एकाग्रता को मजबूत करेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. आज पारिवारिक जीवन में किसी वैचारिक मतभेद के कारण आपके अपने पेरेंट्स (माता-पिता) के साथ संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं. ऐसे में अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, थोड़ा धैर्य रखें और बड़ों की बातों का आदर करें. अच्छी बात यह है कि चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से भूमि, मकान या वाहन की खरीद-बिक्री से जुड़े पुराने उलझे हुए मामले आज सुलझ जाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क रहने का है. आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी-मोटी परेशानियां (जैसे थकान या मौसमी बीमारी) परेशान कर सकती हैं. इन दिक्कतों से बचने के लिए आज ही से अपनी डेली लाइफस्टाइल (दिनचर्या) में योग और मेडिटेशन (ध्यान) को जरूर ऐड करें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज चतुर्थ चंद्रमा के दोष और लोन संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं और गुलाब का इत्र अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 03:00 AM (IST)
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