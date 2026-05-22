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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 22 March 2026: मीन राशि नौकरी के सिलसिले में बन रहे हैं विदेश यात्रा के मजबूत योग, इंटरव्यू के लिए आ सकती है बड़ी सकारात्मक कॉल

Aaj ka Meen Rashifal 22 March 2026: मीन राशि नौकरी के सिलसिले में बन रहे हैं विदेश यात्रा के मजबूत योग, इंटरव्यू के लिए आ सकती है बड़ी सकारात्मक कॉल

Pisces Horoscope 22 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 22 March 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाला और आकस्मिक धन देने वाला रहेगा. आपकी कुंडली में आज वृद्धि योग बनने से आपके बिजनेस में ग्राहकों के पॉजिटिव रिव्यू (समीक्षाओं) का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. बिजनेसमैन के द्वारा पूर्व में की गई सटीक प्लानिंग (योजना) से आज उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपके लिये अनपेक्षित (अचानक होने वाले) धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. एक बात का विशेष ध्यान रखें; यदि बिजनेस से रिलेटेड आपका कोर्ट में किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, तो आज की तारीख को आगे के लिए टालना ही आपके लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए अवसरों और थोड़ी सावधानी बरतने का है. आज आपकी नौकरी के सिलसिले में अचानक 'विदेश यात्रा' का मजबूत योग भी बन सकता है; इसलिए पासपोर्ट, वीजा और अन्य सभी जरूरी कागजी कार्यवाही पहले से ही पूरी तरह तैयार रखें, ताकि समय आने पर कंपनी की तरफ से इंकार का कोई बहाना न रहे. यदि आपने हाल ही में कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो आज आपको वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है या किसी परीक्षा का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है. हालांकि, वर्कप्लेस पर आज आपके बॉस किसी बात को लेकर आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं, इसलिए इधर-उधर ध्यान भटकाने के बजाय अपने काम पर पूरी तरह कंसन्ट्रेट (एकाग्र) करना स्टार्ट करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन प्रगति से भरा रहेगा. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के स्तर में शानदार निखार आएगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों) को आज डिजिटल और ऑनलाइन स्टडी (ऑनलाइन पढ़ाई) के माध्यम से बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा, जो उनकी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपकी ख्याति को बढ़ाने वाला है. आज सोशल मीडिया और सामाजिक प्लेटफार्म पर भी आप एक चर्चित और लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं; आपको इस सुनहरे समय का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहिये. घर-परिवार में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और भाइयों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा नरम-गरम रह सकता है. बदलते मौसम और शारीरिक थकान के कारण आज आपको अचानक पेट दर्द, बुखार या सरदर्द जैसी मौसमी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें, पर्याप्त विश्राम करें और शुद्ध भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता पाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गाय को घी लगी हुई रोटी और गुड़ अपने हाथों से खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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