Aaj ka Meen Rashifal 22 March 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने वाला और आकस्मिक धन देने वाला रहेगा. आपकी कुंडली में आज वृद्धि योग बनने से आपके बिजनेस में ग्राहकों के पॉजिटिव रिव्यू (समीक्षाओं) का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. बिजनेसमैन के द्वारा पूर्व में की गई सटीक प्लानिंग (योजना) से आज उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपके लिये अनपेक्षित (अचानक होने वाले) धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. एक बात का विशेष ध्यान रखें; यदि बिजनेस से रिलेटेड आपका कोर्ट में किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, तो आज की तारीख को आगे के लिए टालना ही आपके लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए अवसरों और थोड़ी सावधानी बरतने का है. आज आपकी नौकरी के सिलसिले में अचानक 'विदेश यात्रा' का मजबूत योग भी बन सकता है; इसलिए पासपोर्ट, वीजा और अन्य सभी जरूरी कागजी कार्यवाही पहले से ही पूरी तरह तैयार रखें, ताकि समय आने पर कंपनी की तरफ से इंकार का कोई बहाना न रहे. यदि आपने हाल ही में कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो आज आपको वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है या किसी परीक्षा का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है. हालांकि, वर्कप्लेस पर आज आपके बॉस किसी बात को लेकर आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं, इसलिए इधर-उधर ध्यान भटकाने के बजाय अपने काम पर पूरी तरह कंसन्ट्रेट (एकाग्र) करना स्टार्ट करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन प्रगति से भरा रहेगा. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के स्तर में शानदार निखार आएगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों) को आज डिजिटल और ऑनलाइन स्टडी (ऑनलाइन पढ़ाई) के माध्यम से बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा, जो उनकी परीक्षाओं में मददगार साबित होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपकी ख्याति को बढ़ाने वाला है. आज सोशल मीडिया और सामाजिक प्लेटफार्म पर भी आप एक चर्चित और लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में उभर सकते हैं; आपको इस सुनहरे समय का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहिये. घर-परिवार में माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और भाइयों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा नरम-गरम रह सकता है. बदलते मौसम और शारीरिक थकान के कारण आज आपको अचानक पेट दर्द, बुखार या सरदर्द जैसी मौसमी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें, पर्याप्त विश्राम करें और शुद्ध भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज पंचम भाव के चंद्रमा की शुभता पाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी गाय को घी लगी हुई रोटी और गुड़ अपने हाथों से खिलाएं.

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