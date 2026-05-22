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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 22 May 2026: वृश्चिक राशि सामाजिक गतिविधियों में बढ़ेगा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 May 2026: वृश्चिक राशि सामाजिक गतिविधियों में बढ़ेगा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन

Scorpio Horoscope 22 May 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई शुरुआत और नैतिक रूप से मजबूत रहने का है. बिजनेस पर्सन के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है. यदि आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी फील्ड (क्षेत्र) में एक्सपेंड (विस्तार) करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन बहुत भाग्यशाली रहेगा. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बिजनेसमैन को आज बिजनेस रिलेटेड कामों में भूलकर भी कोई गलत शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और न ही किसी कानून को तोड़ने की जरूरत है; ईमानदारी से काम करना आपकी साख को मजबूत बनाएगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यप्रणाली में सिद्धांतों को बनाए रखने का है. मार्केटिंग रिलेटेड एंप्लॉयड पर्सन (विपणन से जुड़े कर्मचारियों) के मन में आज कार्यक्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा (कंपटीशन) का भाव पनप सकता है. आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक सिद्धांतों का हनन न हो. इसके अलावा, जो एंप्लॉयड पर्सन इस समय विदेश (दूसरी कंट्री) में रह रहे हैं, उनके डेली एक्सपेंडिचर (दैनिक खर्चों) में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें आपको समय रहते ही कंट्रोल में रखना होगा, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन एकाग्रता को दोबारा हासिल करने का है. आज किन्हीं कारणों से स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन (एकाग्रता) में थोड़ी कमी आ सकती है, जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा. इस भटकाव से बचने के लिए आप आज ही से अपनी डेली लाइफस्टाइल में योगा व मेडिटेशन (ध्यान) को जरूर ऐड करें, इससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से सामाजिक गतिविधियों में आज आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. हालांकि, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ आज वैचारिक मतभेदों के कारण रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा होने की आशंका है, इसलिए आज के दिन आपको कुछ खट्टे अनुभवों के साथ कुछ मीठे अहसास भी होंगे. अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. बदलते मौसम और काम के तनाव के कारण शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज नवम भाव के चंद्रमा की अनुकूलता और स्वास्थ्य लाभ के लिए शुक्रवार के दिन तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालें, फिर उसे सूर्य नारायण को अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 03:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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