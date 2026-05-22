Aaj ka Tula Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से स्वर्णिम सफलता और बड़ी उन्नति लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में वृद्धि योग बनने से आपके किसी न्यू बिजनेस (नए व्यापार) या ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बिजनेस (पहले से स्थापित व्यवसाय) की ग्रोथ में भारी उछाल आएगा, जिससे आपकी आय के स्रोत मजबूत होंगे. फाइनेंशियली (आर्थिक रूप से) यह समय आपके लिए बहुत अच्छा और सुरक्षित कहा जा सकता है. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज अपनी पूरी बिजनेस ग्रोथ की मजबूत स्ट्रेटजी (रणनीति) बनाने के बाद ही नए निवेश आदि के बारे में विचार करना आपके लिए सबसे अधिक उचित और दीर्घकालिक रूप से लाभदायक रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मनचाही इच्छा पूरी करने और अपनी काबिलियत साबित करने का है. आपकी गजब की काबिलियत आज आपके काम में और अधिक निखार लेकर आएगी, जिससे आपकी कार्यशैली की सर्वत्र प्रशंसा होगी. ऑफिस में आज यदि आपके बॉस का मूड ठीक हो, तो आप उनके सामने अपने प्रमोशन (पदोन्नति) या सैलरी हाइक के बारे में विनम्रतापूर्वक निवेदन कर सकते हैं; इस बात की पूरी संभावना है कि आपके इस आग्रह को तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि बॉस वर्तमान में आपके काम और वफादारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने वाला है. जो स्टूडेंट्स (छात्र) लंबे समय से उच्च शिक्षा या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा सकारात्मक समाचार या वीजा स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपकी विदेशी शिक्षा की राह आसान होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा. आपकी रोमांटिक लाइफ (प्रेम जीवन) में आज आपके रिश्ते बहुत ही मधुर, गहरे और आपसी समझ से भरपूर रहने के आसार हैं, जिससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. इसके अलावा, आज कार्यक्षेत्र या सामाजिक जीवन में आप अपने सभी विपक्षियों, विरोधियों, शत्रुओं और कड़े प्रतिद्वंदियों पर भी पूरी तरह हावी रह सकते हैं; कोई भी आपकी साख को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन एक बड़ा सुरक्षा कवच लेकर आया है. दसमें भाव के मजबूत चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपकी फिजिकल हेल्थ-वेल्थ (शारीरिक स्वास्थ्य और आंतरिक ऊर्जा) में एक बेहतरीन स्टेबिलिटी (स्थिरता) आना पूरी तरह संभव है. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज दशम भाव के चंद्रमा को बली करने और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर मिश्री और सफेद कपूर का दान करें.

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