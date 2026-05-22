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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 22 May 2026: तुला राशि वृद्धि योग से नए व स्थापित बिजनेस की ग्रोथ में आएगा भारी उछाल

Aaj ka Tula Rashifal 22 May 2026: तुला राशि वृद्धि योग से नए व स्थापित बिजनेस की ग्रोथ में आएगा भारी उछाल

Libra Horoscope 22 May 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 22 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से स्वर्णिम सफलता और बड़ी उन्नति लेकर आया है. आज आपकी कुंडली में वृद्धि योग बनने से आपके किसी न्यू बिजनेस (नए व्यापार) या ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड बिजनेस (पहले से स्थापित व्यवसाय) की ग्रोथ में भारी उछाल आएगा, जिससे आपकी आय के स्रोत मजबूत होंगे. फाइनेंशियली (आर्थिक रूप से) यह समय आपके लिए बहुत अच्छा और सुरक्षित कहा जा सकता है. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आज अपनी पूरी बिजनेस ग्रोथ की मजबूत स्ट्रेटजी (रणनीति) बनाने के बाद ही नए निवेश आदि के बारे में विचार करना आपके लिए सबसे अधिक उचित और दीर्घकालिक रूप से लाभदायक रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मनचाही इच्छा पूरी करने और अपनी काबिलियत साबित करने का है. आपकी गजब की काबिलियत आज आपके काम में और अधिक निखार लेकर आएगी, जिससे आपकी कार्यशैली की सर्वत्र प्रशंसा होगी. ऑफिस में आज यदि आपके बॉस का मूड ठीक हो, तो आप उनके सामने अपने प्रमोशन (पदोन्नति) या सैलरी हाइक के बारे में विनम्रतापूर्वक निवेदन कर सकते हैं; इस बात की पूरी संभावना है कि आपके इस आग्रह को तुरंत स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि बॉस वर्तमान में आपके काम और वफादारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने वाला है. जो स्टूडेंट्स (छात्र) लंबे समय से उच्च शिक्षा या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा सकारात्मक समाचार या वीजा स्वीकृति मिल सकती है, जिससे आपकी विदेशी शिक्षा की राह आसान होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा. आपकी रोमांटिक लाइफ (प्रेम जीवन) में आज आपके रिश्ते बहुत ही मधुर, गहरे और आपसी समझ से भरपूर रहने के आसार हैं, जिससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. इसके अलावा, आज कार्यक्षेत्र या सामाजिक जीवन में आप अपने सभी विपक्षियों, विरोधियों, शत्रुओं और कड़े प्रतिद्वंदियों पर भी पूरी तरह हावी रह सकते हैं; कोई भी आपकी साख को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन एक बड़ा सुरक्षा कवच लेकर आया है. दसमें भाव के मजबूत चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपकी फिजिकल हेल्थ-वेल्थ (शारीरिक स्वास्थ्य और आंतरिक ऊर्जा) में एक बेहतरीन स्टेबिलिटी (स्थिरता) आना पूरी तरह संभव है. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज दशम भाव के चंद्रमा को बली करने और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर मिश्री और सफेद कपूर का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 May 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
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