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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 18 June 2026: मेष राशि मुनाफे को बढ़ाने के लिए व्यापारियों को अपनानी होगी कॉस्ट कटिंग, निवेश से पूर्व लें सलाह

Aaj ka Mesh Rashifal 18 June 2026: मेष राशि मुनाफे को बढ़ाने के लिए व्यापारियों को अपनानी होगी कॉस्ट कटिंग, निवेश से पूर्व लें सलाह

Aries Horoscope 18 June 2026: मेष राशि वालों को कॉस्ट कटिंग और बजट प्रबंधन पर देना होगा ध्यान, क्या गुरुवार को अनावश्यक गतिविधियों से दफ्तर में समय गंवाएंगे कर्मचारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सुबह 08:14 से शाम 06:59 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज कॉस्ट कटिंग (लागत में कटौती) का दिन रहेगा, उन फालतू खर्चों को पहचानें जो आपके मुनाफे को कम कर रहे हैं. कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं; बड़ा अनपेक्षित खर्च आने से निपटने के लिए लोन या कर्ज की सहायता लेनी पड़ सकती है. किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले अनुभवी सलाहकार की राय अवश्य लें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन सजग रहकर काम करने का संकेत दे रहा है. वर्कप्लेस पर बेकार की फालतू गतिविधियों से दूर रहें, अन्यथा आप अपना और ऑफिस दोनों का कीमती समय वेस्ट करेंगे. यदि आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो टीम मेंबर्स की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें; आपकी ढील उन्हें गैर-जिम्मेदार बना सकती है; सडनली ऑफिशियल ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े धैर्य का रहेगा. चौथा चंद्रमा मन में भटकाव दे सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम डेट्स (परीक्षा की तिथियों) को लेकर थोड़े कंफ्यूज या असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि भ्रम में समय गंवाने के बजाय बुनियादी विषयों को मजबूत करने पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी तालमेल बिठाने की बड़ी परीक्षा का रहेगा. घरेलू मोर्चे पर वैचारिक मतभेदों के कारण परिवार के सदस्यों के मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए आज आपको काफी कड़े प्रयास करने पड़ेंगे, तभी घर का माहौल शांत होगा. जीवनसाथी की भावनाओं का आदर करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चतुर्थ चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, भागदौड़ और सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ने से डॉक्टर व अस्पताल की दौड़धूप बढ़ सकती है; खुद को शांत रखने के लिए शिव आराधना का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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