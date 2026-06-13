Aaj ka Mesh Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

सुकर्मा और सर्वाअमृत योग बनने से आपका व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर बढ़ेंगी. बिजनेस से अच्छा-खासा धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है; हालांकि कुछ नई प्लानिंग और विस्तार पर आपका खर्च अधिक रहेगा. नए शोरूम या नई ब्रांच खोलने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है, बाजार में आपकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शनिवार का दिन सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. ऑफिस का माहौल बहुत सहयोगात्मक रहेगा, जूनियर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अपने प्रयास जारी रखें, सफलता निश्चित है. किसी सकारात्मक व्यक्ति से मुलाकात मार्केटिंग के जातकों में एक नया उत्साह भर देगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन शानदार प्रदर्शन करने का रहेगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा. वीकेंड पर स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को अपने कोच और पेरेंट्स (माता-पिता) से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे वे अपने खेल के फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर संवाद करने का है. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के कुछ पुराने संवेदनशील मामलों पर फालतू चर्चा न करें, अन्यथा वीकेंड का माहौल प्रभावित हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. तिजोरी मजबूत होने और करियर में सकारात्मक बदलाव आने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: मेष राशि के जातक आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और सुकर्मा योग की शुभता पाने के लिए भगवान हनुमान की शरण में जाएं. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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