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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashifal 21 August 2026: वृश्चिक राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस में आएगा भारी उछाल, बौद्धिक विकास के योग

Vrishchik Rashifal 21 August 2026: वृश्चिक राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस में आएगा भारी उछाल, बौद्धिक विकास के योग

Vrishchik Rashifal 21 August 2026: वृश्चिक राशि में रहेंगे चंद्रमा, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस में भारी उछाल! पढ़ें 21 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी अपनी ही राशि यानी वृश्चिक राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी बुद्धि, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मानसिक क्षमता व आत्म-विकास स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के गोचर से आपके बौद्धिक विकास (Intellectual Growth) में वृद्धि होगी और आपकी निर्णय क्षमता निखरेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जबरदस्त प्रगति और भारी आर्थिक लाभ लेकर आया है. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बाजार में पिछले समय में आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का शानदार परिणाम सामने आएगा, जिससे आपके बिजनेस में भारी उछाल (Big Boom) देखने को मिलेगा. यदि आपके लाइफ पार्टनर ही आपके बिजनेस पार्टनर (Business Partner) भी हैं, तो आज साझेदारी से बेहतरीन कमाई और आर्थिक मजबूती हासिल होगी; हालांकि यह ध्यान रखें कि उन्हें केवल कागजी पार्टनर न बनाएं बल्कि बिजनेस की हर महत्वपूर्ण बात और रणनीति उनके साथ खुलकर साझा करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने का रहेगा. काम के सिलसिले में दिन का पूर्वार्ध (दोपहर तक का समय) थोड़ा कमजोर या धीमा रह सकता है; ऑफिस में आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. एंप्लॉयड पर्सन को अपनी बातचीत और संवाद शैली (Communication Skills) पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अधिकारियों या क्लाइंट्स के साथ बातचीत ठीक से न होने या कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ से फिसल सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज नई गतिविधियों के अवसर बनेंगे. किसी सामाजिक उत्सव या पारिवारिक समारोह (Event/Function) में शामिल होने का मौका मिल सकता है. नए रिश्तों के मामले में आज आपको अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है; जब तक किसी व्यक्ति की ठीक से पहचान, स्वभाव और पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी न हो जाए, तब तक रिलेशनशिप से जुड़े किसी भी प्रपोजल (Proposal) पर जल्दबाजी में कोई विचार या फैसला न करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन खुद को तराशने का है. वे अपनी कमियों को दूर करते हुए अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को शानदार तरीके से डेवलप (Personality Development) करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे उनके प्रदर्शन और प्रभाव में निखार आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

लग्न में चंद्रमा के संचरण से आपका मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा. नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होगा. दोपहर तक के कार्यभार के चलते हल्की थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद पुष्प व खीर अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, बुद्धि का विकास होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग से कारोबार में अपार लाभ होगा.

FAQs 

Q1. 21 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा फायदा मिलेगा?
Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग से मेहनत का फल मिलेगा, बिजनेस में भारी उछाल आएगा और जीवनसाथी संग पार्टनरशिप में तगड़ी कमाई होगी.

Q2. आज वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. दोपहर तक सतर्क रहें, जिम्मेदारियों को निभाएं और बातचीत में स्पष्टता रखें ताकि कोई अच्छा मौका हाथ से न निकले.

Q3. आज वृश्चिक राशि वालों को नए रिश्तों या प्रपोजल को लेकर क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. जब तक सामने वाले की पूरी पहचान और परख न हो जाए, तब तक किसी भी रिलेशनशिप प्रपोजल पर हामी न भरें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:24 AM (IST)
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