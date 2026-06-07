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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 7 June 2026: मीन राशि ग्रहण दोष से बढ़ सकती है सिरदर्द और मानसिक तनाव की समस्या, लगातार काम करने से बचें जातक

Aaj ka Meen Rashifal 7 June 2026: मीन राशि ग्रहण दोष से बढ़ सकती है सिरदर्द और मानसिक तनाव की समस्या, लगातार काम करने से बचें जातक

Pisces Horoscope 7 June 2026: बिजनेस में आ रही परेशानियां स्मार्टनेस से होंगी दूर, क्या रविवार को ग्रहण दोष की वजह से होने वाले सिरदर्द से परेशान रहेंगे कर्मचारी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सूझबूझ से रुकावटें दूर करने और दूरगामी सोच रखने का है. बिजनेस में पिछले कुछ समय से आ रही पुरानी मंदी या पेचीदा प्रॉब्लम्स को आज आप अपनी गजब की 'स्मार्टनेस' (चतुराई और सूझबूझ) से पूरी तरह दूर करने में सफल रहेंगे जिससे व्यापार पुनः पटरी पर लौट आएगा. 

बिजनेसमैन के लिए आज सलाह है कि बाजार में हर एक कस्टमर (ग्राहक) के साथ बेहद सम्मान पूर्वक और शालीनता से पेश आएं, क्योंकि हर कस्टमर धन खर्च करने से पहले सम्मान चाहता है; आज किसी मुख्य आर्थिक कार्य के सिलसिले में आपकी कोई 'बिजनेस ट्रैवलिंग' (व्यावसायिक यात्रा) भी अचानक बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन कड़े परिश्रम और वाणी व गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखने की सख्त हिदायत दे रहा है. बारहवें भाव में ग्रहण दोष होने के कारण, आज कार्यस्थल पर एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को ऑफिस में अपने 'गुस्से और अहंकार' पर कड़ा कंट्रोल (नियंत्रण) रखना होगा, वरना आपकी अधिकारियों से बनी-बनाई बात अचानक बिगड़ने में ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा. 

वर्कप्लेस पर आज आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क (कड़ा परिश्रम) करना पड़ेगा, इसके लिए मानसिक रूप से एनी टाइम (हर वक्त) पूरी तरह रेडी रहें. एंप्लॉयड पर्सन आज दफ्तर में भूलकर भी कोई ऐसा गलत या शॉर्टकट कार्य न करें जो आपके लिए भविष्य में 'अपयश' (अपमान) का कारण बने और आपकी बनी-बनाई मान-प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला हो; पूरी तरह वफादार बने रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन संयम और कड़े अभ्यास का संदेश दे रहा है. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में मामूली ध्यान भटका सकता है. स्टूडेंट्स आज कॉलेज या दोस्तों के बीच किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विवादों में पड़ने से पूरी तरह बचें; अपनी आगामी मुख्य परीक्षाओं की तैयारियों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें, शॉर्टकट से दूर रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी और परिपक्वता से फैसले लेने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का नया निवेश (Investment) करने के लिए समय आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, घाटा होने की आशंका है, इसलिए निवेश टाल दें. मैरिड लाइफ (दांपत्य जीवन) की बात करें तो आज आपसी संबंधों और पुरानी कड़वाहट को ठीक करने के आपके शुरुआती प्रयासों में आपको हल्की असफलता मिल सकती है; हताश न हों, थोड़ा और समय दें, चीजें धीरे-धीरे सुधरेंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें भाव में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट और भयंकर 'सिरदर्द' की समस्या एंप्लॉयड पर्सन की परेशानियां अचानक बढ़ा सकती है. ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज दफ्तर या फील्ड में लगातार काम करने की बड़ी भूल बिल्कुल न करें; काम के बीच-बीच में कुछ देर के लिए शॉर्ट ब्रेक (विराम) लेकर अपने दिमाग को पूरा आराम अवश्य दें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने, सिरदर्द से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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