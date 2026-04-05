Meen Rashifal 5 April 2026: आज चन्द्रमा के 8th हाउस में होने से दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, नसों में खिंचाव, हाथ-पैरों में दर्द और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. बिजनेस में आज सावधानी जरूरी है, कोई बड़ी डील आखिरी समय पर रुक सकती है और क्लाइंट्स के साथ गलतफहमी से नुकसान हो सकता है.

जॉब करने वालों को अपने काम में सतर्क रहना होगा, ऑफिस की गॉसिप से दूरी बनाएं और अपनी इमेज को खराब होने से बचाएं. लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी बढ़ सकती है. परिवार में बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है.

करियर राशिफल

करियर के क्षेत्र में आज आपको संभलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है. ऑफिस में आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है, इसलिए ईमेल या प्रेजेंटेशन में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. टेक्निकल समस्याएं जैसे इंटरनेट या लैपटॉप की दिक्कत आपके काम को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए बैकअप प्लान जरूर रखें. धैर्य और संयम आपके लिए जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर बढ़ी हुई ड्यूटी आपके खर्चों को बढ़ा सकती है. विदेशी सौदों में करेंसी रेट्स पर ध्यान देना जरूरी है. आज बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसलों से बचें और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को सिलेबस पूरा करने में कठिनाई आ सकती है. ध्यान भटकने से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए समय का सही प्रबंधन करना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लक्की नंबर: 5

लक्की कलर: व्हाइट

अनलक्की नंबर: 1

उपाय: आज भगवान शिव की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें. जरूरतमंदों को दूध या चावल दान करें.

FAQs

1. क्या आज मीन राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, डील रुकने और गलतफहमी के कारण नुकसान होने की संभावना है.

2. क्या करियर में सावधानी जरूरी है?

जी हाँ, ऑफिस में कम्युनिकेशन और टेक्निकल समस्याओं के कारण परेशानी आ सकती है.

3. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज निवेश से बचना बेहतर है और खर्चों पर नियंत्रण रखें.

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