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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 1 June 2026: मेष राशि विपरीत गोचर से निवेश में हो सकता है बड़ा नुकसान, आय-व्यय का आकलन कर ही आगे बढ़ें व्यापारी

Aaj ka Mesh Rashifal 1 June 2026: मेष राशि विपरीत गोचर से निवेश में हो सकता है बड़ा नुकसान, आय-व्यय का आकलन कर ही आगे बढ़ें व्यापारी

Aries Horoscope 1 June 2026: विपरीत गोचर से मेष राशि वालों के बनते काम बिगड़ने की आशंका, क्या सोमवार को सीनियर की कड़ी समीक्षा से बढ़ेगा तनाव? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिमों से बचने का है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से बिजनेसमैन अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर (आय-व्यय) का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही निवेश के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है. बिजनेस में जल्दबाजी में लिए गए कुछ गलत डिसीजन आपके लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. वीक स्टार्टिंग में बिजनेसमैन की हेल्थ में गिरावट आ सकती है, जिससे व्यापार पर असर पड़ेगा; अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर एंप्लॉयड पर्सन के फेवर में नहीं होने से आज आपको दफ्तर में सीनियर्स की कड़ी समीक्षा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बॉस आपके काम से नाखुश रहने वाले हैं. वर्क से रिलेटेड किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिससे आपके बनते-बनते कार्य अचानक बिगड़ सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जोश में होश खोने जैसी गलती आज आप कर सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन रुकावटों वाला रह सकता है. आठवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान देगा. स्टूडेंट्स को आज अपनी स्टडी में कुछ अनचाही अड़चनों और एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ेगा. सफलता के लिए आपको शॉर्टकट छोड़कर कड़ी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन वाणी पर नियंत्रण रखने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज ददियाल पक्ष में किसी सदस्य से आपकी अनबन या बहस हो सकती है. घरेलू मोर्चे पर अपने लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझें, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें और उनसे व्यर्थ की जिद या बहस करने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. शारीरिक रूप से थकान और मौसमी बीमारियों का असर दिखेगा. कार्यक्षेत्र के तनाव और बनते काम बिगड़ने की चिंता के कारण मानसिक अशांति रह सकती है, पर्याप्त विश्राम करें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज विपरीत गोचर के दोषों को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा सफेद चंदन का लेप लगाएं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:00 AM (IST)
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