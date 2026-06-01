Aaj ka Mesh Rashifal 1 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि फिर द्वितीया तिथि रहेगी. आज शाम 07:09 तक ज्येष्ठा नक्षत्र फिर मूला नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष राशि होने से रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिमों से बचने का है. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से बिजनेसमैन अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर (आय-व्यय) का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही निवेश के लिए आगे बढ़ें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है. बिजनेस में जल्दबाजी में लिए गए कुछ गलत डिसीजन आपके लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. वीक स्टार्टिंग में बिजनेसमैन की हेल्थ में गिरावट आ सकती है, जिससे व्यापार पर असर पड़ेगा; अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर एंप्लॉयड पर्सन के फेवर में नहीं होने से आज आपको दफ्तर में सीनियर्स की कड़ी समीक्षा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बॉस आपके काम से नाखुश रहने वाले हैं. वर्क से रिलेटेड किसी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिससे आपके बनते-बनते कार्य अचानक बिगड़ सकते हैं. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि जोश में होश खोने जैसी गलती आज आप कर सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन रुकावटों वाला रह सकता है. आठवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान देगा. स्टूडेंट्स को आज अपनी स्टडी में कुछ अनचाही अड़चनों और एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ेगा. सफलता के लिए आपको शॉर्टकट छोड़कर कड़ी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन वाणी पर नियंत्रण रखने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज ददियाल पक्ष में किसी सदस्य से आपकी अनबन या बहस हो सकती है. घरेलू मोर्चे पर अपने लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझें, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें और उनसे व्यर्थ की जिद या बहस करने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. शारीरिक रूप से थकान और मौसमी बीमारियों का असर दिखेगा. कार्यक्षेत्र के तनाव और बनते काम बिगड़ने की चिंता के कारण मानसिक अशांति रह सकती है, पर्याप्त विश्राम करें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज विपरीत गोचर के दोषों को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा सफेद चंदन का लेप लगाएं.

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