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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 1 June 2026: मीन राशि वालों की आज फाइनल होगी पुरानी प्रॉपर्टी की बड़ी डील, 'सिद्ध योग' से बरसेगा बंपर धन!

Aaj ka Meen Rashifal 1 June 2026: मीन राशि वालों की आज फाइनल होगी पुरानी प्रॉपर्टी की बड़ी डील, 'सिद्ध योग' से बरसेगा बंपर धन!

Pisces Horoscope 1 June 2026: मीन राशि भाग्य भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा अध्यात्म. सिद्ध योग से पुरानी प्रॉपर्टी की डील होगी फाइनल. इंटरनेशनल जॉब के नए मौके, लिंक्डइन अपडेट करें. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 1 June 2026: सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक शांति, इंटरनेशनल करियर के नए अवसरों और प्रॉपर्टी से बड़े लाभ के संकेत लेकर आई है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (9th House) यानी भाग्य और धर्म स्थान में गोचर करेंगे, जिससे आपका भाग्य मजबूत रहेगा और मन परोपकार व अध्यात्म की तरफ झुकेगा.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का महासंयोग बना हुआ है. वहीं, आपकी राशि के लिए विशेष भद्र योग का महालाभ भी एक्टिव रहेगा. आज का दिन व्यापारिक कमियों को सुधारने और अपनी सूझबूझ से वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन किसी बड़ी रुकी हुई डील को फाइनल करने और लॉजिस्टिक्स में सुधार करने का है.

पुरानी प्रॉपर्टी की डील और सिद्ध योग: आज बन रहे बेहद शुभ 'सिद्ध योग' के प्रभाव से व्यापारियों के लिए दिन बेहद लकी साबित होगा. लंबे समय से अटकी हुई किसी पुरानी प्रॉपर्टी (Real Estate/Property Deal) की बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

पैकेजिंग और शिपिंग पार्टनर बदलें (विशेष सलाह): यदि आपके बिजनेस में पिछले कुछ समय से रिफंड रिक्वेस्ट या प्रोडक्ट रिटर्न रेट (Return Rate) बढ़ रहे हैं, तो आज ही अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शिपिंग पार्टनर को सुधारें या बदलें. आज की गई यह छोटी सी मेहनत भविष्य के किसी बड़े वित्तीय नुकसान को टालने में मदद करेगी.

सकारात्मक सोच रखें: व्यापार में आने वाली छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर आज घबराने या पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. दिन के शुरुआती हिस्से में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपको दूसरों से आगे रखेगी और ग्लोबल करियर के द्वार खोलेगी.

इंटरनेशनल एक्सपोजर और लिंक्डइन प्रोफाइल: जो लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर (विदेशी कंपनियों) या रिमोट वर्क (घर बैठे विदेशी काम) की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई नई वैकेंसी या बड़ा अवसर मिल सकता है. आज ही अपनी 'लिंक्डइन' प्रोफाइल को पूरी तरह ऑप्टिमाइज़ और अपडेट करें.

प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात: मार्केटिंग, सेल्स और पीआर से जुड़े नौकरीपेशा जातकों को आज इंडस्ट्री के कुछ बेहद नामचीन और प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात करने के शानदार मौके मिलेंगे, जो भविष्य के करियर में मील का पत्थर साबित होंगे.

खोजबीन के बाद ही शुरू करें काम: वर्कस्पेस पर आज आप पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेंगे. हालांकि, सीनियर्स द्वारा दिए गए किसी भी नए प्रोजेक्ट या कार्य को हाथ में लेने से पहले उसके बैकग्राउंड और फैक्ट्स के बारे में अच्छी तरह खोजबीन (Research) जरूर कर लें.

परिवार, प्रेम और यात्रा (Family & Love Life)

बातचीत से सुलझाएं मनमुटाव: यदि मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ पिछले कुछ दिनों से कोई तनाव या मनमुटाव चल रहा है, तो आज अहंकार छोड़ने का दिन है. पार्टनर से शांति से बैठकर बातचीत करें और मामले को प्यार से सुलझाने का प्रयास करें.

किसी खास के साथ ट्रैवल प्लानिंग: नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपने जीवन के किसी बेहद खास इंसान (Special Someone) के साथ लंबी दूरी की यात्रा या किसी खूबसूरत जगह घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. आज पढ़ाई (Study) में कुछ अचानक रुकावटें या परेशानियां आने के कारण आपका मन चिंतित या उदास हो सकता है. छात्रों को सलाह है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि अपने शिक्षकों या सीनियर दोस्तों की मदद लेकर उन टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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