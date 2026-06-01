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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 1 June 2026: कुंभ राशि के व्यापारी आज ही बढ़ा लें अपना डिजिटल मार्केटिंग बजट, इस एक ट्रिक से चमकेगा बिजनेस

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 June 2026: कुंभ राशि के व्यापारी आज ही बढ़ा लें अपना डिजिटल मार्केटिंग बजट, इस एक ट्रिक से चमकेगा बिजनेस

Aquarius Horoscope 1 June 2026: कुंभ राशिफल 10वें चंद्रमा से ऑफिस षड्यंत्र का अलर्ट, वाणी पर काबू रखें. सिद्ध योग से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में बंपर मुनाफा. प्रशासनिक पदों पर मिलेगी सफलता.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 1 June 2026: सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में बंपर मुनाफे, करियर में नए प्रशासनिक पदों की प्राप्ति और नेटवर्क विस्तार के शानदार अवसर लेकर आई है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपके दशम भाव (10th House) यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का महासंयोग बना हुआ है. वहीं, आपकी राशि के लिए रूचक योग और हंस योग की विशेष युति भी एक्टिव है. आज का दिन आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से सबको प्रभावित करने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल विस्तार और ईमानदारी से बड़े मुनाफे कमाने का है.

इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में बंपर प्रॉफिट और सिद्ध योग: आज बन रहे बेहद शुभ 'सिद्ध योग' के प्रभाव से गैजेट्स, अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े व्यापारियों के हाथ बड़े और नए ऑर्डर्स लग सकते हैं, जिससे बंपर मुनाफा (Profit) होगा.

फ्रेंचाइजी और डिजिटल मार्केटिंग (विशेष सलाह): यदि आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो आज नई फ्रेंचाइजी (Franchise) के प्रपोजल पर विचार करने के लिए दिन सबसे बेस्ट है. इसके साथ ही आज अपनी डिजिटल मार्केटिंग का बजट थोड़ा बढ़ाएं; ऑनलाइन विज्ञापन आपको बड़ा कस्टमर बेस देंगे.

क्वालिटी से न करें खिलवाड़: व्यापारियों के लिए आज एक सख्त चेतावनी भी है—ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ न करें. मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनाए रखना ही आपके भविष्य के लिए सबसे जरूरी है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रशासनिक बदलावों और नए पदों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है.

मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में सफलता: जो लोग लंबे समय से मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या किसी लीडरशिप रोल की तलाश में थे, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है. इंटरव्यू या मीटिंग्स के दौरान अपनी 'डिसीजन मेकिंग' (निर्णय लेने की क्षमता) स्किल्स को जमकर हाईलाइट करें.

नेटवर्किंग से होगा बड़ा फायदा: एंप्लॉयड पर्सन (नौकरीपेशा लोग) आज अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दें. आपका नेटवर्क जितना मजबूत होगा, ऑफिशियल रूप से आपको उतना ही बड़ा फायदा और नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. आपके करियर में आज कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव (Big Changes) भी संभव हैं.

वाणी पर रखें कंट्रोल व ऑफिस षड्यंत्र: दशम चंद्रमा के कारण ऑफिस में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में आपको अपने शब्दों और गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखना होगा, वरना आपके बने-बनाए काम अचानक बिगड़ सकते हैं.

परिवार, प्रेम और सामाजिक जीवन (Family & Social Life)

पार्टनर के साथ घरेलू कार्यों में व्यस्तता: वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सामान्य और सहयोगात्मक रहेगा. आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर घर के जरूरी कामों और घरेलू व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में काफी बिजी रहेंगे.

सोशल प्रोग्राम्स में रखें संतुलन: आज सामाजिक कार्यक्रमों या सोशल मीडिया पर संतुलित मात्रा में ही अपना समय खर्च करें. यदि आप दूसरों के मामलों में ज्यादा समय बर्बाद करेंगे, तो आपके खुद के बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को मजबूत करने का है. आज लैब्स, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल वर्क्स पर आपकी पकड़ शानदार रहेगी. टेक्निकल और साइंस स्ट्रीम के छात्र आज अपनी बुद्धिमत्ता से कोई नया मुकाम हासिल कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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